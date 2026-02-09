韓國瑜喊要面諫賴清德！陳培瑜酸：「只會訂便當、慶生」沒擔當還甩鍋

記者陳思妤／台北報導

藍白在立法院封殺總預算、國防特別預算條例，立法院長韓國瑜表態，新春時候若和總統賴清德會面，他要請賴清德考慮「化」這個字，衝突對百姓沒有幫助。對此，民進黨立委陳培瑜今（9）日狠酸，一個只會訂便當、說生日快樂的院長，到底有什麼用處？沒有擔當還想丟包給賴清德。

韓國瑜稱，新春和賴清德會面時，他要跟賴清德提議，要對方考慮「化」這個字。對此，陳培瑜今天批評，立法院引起最大討論且社會高度共識的就是，該審沒審的總預算還有國防採購特別條例，這不只美國關心，世界上非常多民主國家也都在關心，希望台灣可以保護自己、發揮重要的戰略角色、促進更多民主國家合作。

陳培瑜說，韓國瑜是唯一也是最有機會主持公道，並且促進預算實質審查的人，但很可惜韓國瑜到現在沒有作為，還想丟包給賴清德。

「有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？」陳培瑜酸，只會丟包、只會甩鍋、沒有擔當、不敢作為，甚至合理懷疑韓國瑜只肯聽國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌、中共或國民黨主席鄭麗文的指導。她喊話，請韓國瑜拿出肩膀、負起責任、扛起擔當。

