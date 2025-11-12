韓國瑜喊話賴廢台獨黨綱
記者康子仁∕台北報導
總統賴清德喊話盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋。韓國瑜十二日回應，從賴總統點名他，很明顯看出是「自己生病，讓別人吃藥」。如果賴總統真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」的宣告。
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，官媒央視新聞九日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，揚言要全球抓捕。總統賴清德十一日表示，非常期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。
韓國瑜昨在立院副院長江啟臣陪同下向媒體發表談話，他表示，身為立法院長，對每位立委在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他的職責所在，一定會盡全力保護好每位立委的權責與權益，這點毋庸置疑。
韓國瑜指出，從賴總統點名要他出來聲援沈伯洋，很明顯是的，「自己生病，讓別人吃藥」，他要一口氣把話說明、說透，一張桌子有四隻腳，台灣安全最重要的四隻腳，分別是捍衛中華民國、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸和平。賴總統兼民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳打斷三隻腳。
韓國瑜表示，民進黨的台獨黨綱還存在，如何保護中華民國，民進黨今年一整年發動大罷免，如何保護台灣的民主自由，賴總統宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平，現在台灣只剩下最後一隻腳，就是維護美台關係。
韓國瑜直言，如果賴總統真的想幫沈伯洋，應該考量如何恢復台灣安全的四隻腳，讓台灣能夠平穩的站立。如果繼續消費沈伯洋，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。他相信沈伯洋已處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。賴總統要想幫助沈伯洋，也幫助全民，讓大多數的台灣人民過著幸福快樂的日子，就要維護好台灣安全的四條腿。
韓國瑜說，過去中共對台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立委立案調查，這一步下來，台灣人民無法接受。他呼籲賴總統「解鈴還是繫鈴人」，要從源頭著手，立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱，保護好中華民國；大罷免後重建行政立法間良性互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由。
韓國瑜也呼籲賴總統「撤回大陸為境外敵對勢力」的宣告，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範下，展開和平交流與對話，並繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決問題的上游源頭。
韓國瑜指出，賴總統點名他，他發自內心的呼籲賴總統，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。
其他人也在看
鳳凰減弱為熱帶低壓 11/13全台僅花蓮1里1村停班課
（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，明天全台22縣市除花蓮縣鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村停班停課外，其餘皆正常上班、上課。中央社 ・ 16 小時前
台電北西區處防颱總動員 馳援宜蘭豪雨重創
【民眾新聞葉柏成新北報導】宜蘭地區昨〈11〉日遭大豪雨重創陸續傳出停電災情，累計逾7000戶停電，繼山陀兒、凱 […]民眾日報 ・ 16 小時前
東京聽奧倒數3天！賴清德化身應援隊長 合體林家文比手語送祝福
即時中心／顏一軒報導2025東京達福林匹克運動會（東京聽奧）將於11月15日至26日登場，距離開幕僅剩3天，台灣聽奧代表隊正積極備戰。總統賴清德今（12）日特別與網球女將林家文共同拍攝影片，親自以手語比出「Team Taiwan 加油！」，為選手們送上最誠摯的鼓勵與祝福。民視 ・ 16 小時前
哈薩克國會通過法案 禁止LGBT宣傳
（中央社阿斯塔納12日綜合外電報導）哈薩克下議院今天通過一項法案，禁止在網路或媒體上從事「LGBT宣傳」，違者將面臨罰款，屢犯者最高可被拘留10天。中央社 ・ 16 小時前
賴要韓國瑜聲援沈伯洋 粉專翻出「邱議瑩潑水」嗆：當我們免洗筷？
大陸重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，對民進黨立委沈伯洋立案調查，甚至放話透過國際刑警組織等，展開全球追捕。賴清德總統昨（11）日向立法院長韓國瑜喊話「站出來維護國會尊嚴」，引來立法院國民黨團不滿，還有粉專更翻出過去韓國瑜被踐踏的事件，砲轟：「當我們免洗筷484！」中時新聞網 ・ 1 天前
〈觸蝶古巴特〉手作體驗 八德榮家長輩展現巧思
【民眾新聞葉柏成新北報導】八德榮家為豐富長輩的生活，增添創意與樂趣，日前舉辦「蝶古巴特面紙盒手作活動」，由住民 […]民眾日報 ・ 16 小時前
曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了
即時中心／潘柏廷報導民進黨立委沈伯洋，日前被中國官媒《央視》播放所謂「起底」的7分半鐘的專題報導，還揚言要透過「國際刑事警察組織」對他展開全球範圍的抓捕行動；總統賴清德為此呼籲立法院長韓國瑜「率領跨黨派立委聲援」，不過，聯電創辦人曹興誠（12）日向賴清德呼籲，如果真的要具體聲援沈伯洋，應該徵召對方參選台北市長。對此，沈伯洋並未正面回應，並說「謝謝各界的關心」。民視 ・ 1 天前
回應賴點名 韓國瑜喊話：撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法
民進黨立委沈伯洋近日遭中國官媒央視點名為台獨分子，更威脅祭出全球抓捕，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜給予聲援，韓今（12日）公開回應，反諷賴此舉形同「自己生病，讓別人吃藥」，認為賴若真想幫沈，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，顧好台灣安全的「四隻腳」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
藍黨團籲調整境外敵對勢力定位
記者王超群∕台北報導 國民黨立法院黨團十二日召開記者會表示，兩岸關係「解鈴還需繫鈴人…中華日報 ・ 16 小時前
廣達「游於藝」金門盟開幕 古典藝術前進校園「宋潮好好玩」
廣達文教基金會推動「游於藝」金門盟，今天在「盟主校」金門中正國小活動中心開幕，宣告今年展覽以「宋潮好好玩」為主題，透過多媒體展演、互動導覽與創意策展，讓古典藝術走進現代校園生活。廣達文教基金會說，南宋是中國文化非常重要的時期，雖長期面對金及蒙古等強敵壓力，南宋仍創造出獨特藝術風貌與文化成就。今年主題自由時報 ・ 16 小時前
韓國瑜盼總統撤大陸為境外敵對勢力說法 (圖)
總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋。韓國瑜（左）12日向媒體發表談話表示，如果賴總統真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」。中央社 ・ 23 小時前
蔡英文參訪歐積電 強調AI時代台灣不會缺席
蔡英文指出，AI時代來臨，台灣不會缺席。台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我們在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力。蔡英文說，今天她到德勒斯登，參訪去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報。歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）...CTWANT ・ 16 小時前
王世堅選台北市長會很火熱！黃暐瀚：「這人」最後戰蔣萬安的機會不低
2026台北市長選戰各界關注！媒體人黃暐瀚分析，倘若是民進黨立委王世堅出戰現任市長蔣萬安，整個局面會很火熱，但王的參選機率低，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農是唯一一個有提參選意願書的，只要民調不到太差，最後是吳戰蔣的機率並不低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
轟賴清德「自己生病卻讓別人吃藥」 韓國瑜：解鈴還須繫鈴人
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安以涉犯「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜今天（12日）回批賴總統「自己生病，卻讓別人吃藥」，重申自己提出的台海安全「四隻腳中廣新聞網 ・ 22 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 22 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 4 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
沈伯洋領軍！樊啟明推「六都明星隊」 網友笑：在野黨完了
2026地方大選將至，民進黨台北市長人選備受關注。聯電創辦人曹興誠12日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。資深媒體人樊啟明在臉書點名民進黨六都可能人選，調侃若民進黨提出這樣的陣容，在野黨怎麼會是對手。中天新聞網 ・ 5 小時前