韓國瑜喊話賴廢台獨黨綱

針對總統賴清德喊話要他聲援民進黨立委沈伯洋，立法院長韓國瑜（圖）以「自己生病，讓別人吃藥」形容賴總統此舉。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德喊話盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋。韓國瑜十二日回應，從賴總統點名他，很明顯看出是「自己生病，讓別人吃藥」。如果賴總統真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動，及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」的宣告。

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，官媒央視新聞九日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，揚言要全球抓捕。總統賴清德十一日表示，非常期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。

廣告 廣告

韓國瑜昨在立院副院長江啟臣陪同下向媒體發表談話，他表示，身為立法院長，對每位立委在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他的職責所在，一定會盡全力保護好每位立委的權責與權益，這點毋庸置疑。

韓國瑜指出，從賴總統點名要他出來聲援沈伯洋，很明顯是的，「自己生病，讓別人吃藥」，他要一口氣把話說明、說透，一張桌子有四隻腳，台灣安全最重要的四隻腳，分別是捍衛中華民國、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸和平。賴總統兼民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳打斷三隻腳。

韓國瑜表示，民進黨的台獨黨綱還存在，如何保護中華民國，民進黨今年一整年發動大罷免，如何保護台灣的民主自由，賴總統宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平，現在台灣只剩下最後一隻腳，就是維護美台關係。

韓國瑜直言，如果賴總統真的想幫沈伯洋，應該考量如何恢復台灣安全的四隻腳，讓台灣能夠平穩的站立。如果繼續消費沈伯洋，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。他相信沈伯洋已處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。賴總統要想幫助沈伯洋，也幫助全民，讓大多數的台灣人民過著幸福快樂的日子，就要維護好台灣安全的四條腿。

韓國瑜說，過去中共對台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立委立案調查，這一步下來，台灣人民無法接受。他呼籲賴總統「解鈴還是繫鈴人」，要從源頭著手，立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱，保護好中華民國；大罷免後重建行政立法間良性互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由。

韓國瑜也呼籲賴總統「撤回大陸為境外敵對勢力」的宣告，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範下，展開和平交流與對話，並繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決問題的上游源頭。

韓國瑜指出，賴總統點名他，他發自內心的呼籲賴總統，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。