韓國瑜喊面諫賴清德「化解衝突」 黃國昌：希望韓院長苦心不要被糟蹋

台北市 / 武廷融 綜合報導

立法院長韓國瑜日前表示，總統賴清德在新春期間將邀請五院院長茶敘，他會正式向總統提議，考慮「化」這個字，希望能藉此化解衝突。而民眾黨主席黃國昌今(10)日則表示，相信韓院長心胸寬大憂國憂民，會願意參加總統府的茶敘，希望這樣的苦心不要再被糟蹋，總統能聽到韓院長衷心的建議。

立法院長韓國瑜日前透露，總統將在新春期間將邀請五院院長茶敘，而他會正式向賴總統提議，考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對老百姓一點幫助都沒有。總統府昨(9)日晚間證實總統已邀五院院長茶敘，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

廣告 廣告

對此，民眾黨主席黃國昌今日受訪時表示，去年在大罷免期間也去參加總統的茶敘，希望能化解朝野的對立衝突，可惜這樣的苦心不被賴總統接受，整個台灣社會都在衝突對立。黃國昌說，相信韓院長今年依然本著憂國憂民的心胸，會願意參加總統府的茶敘，希望這樣的苦心不要再被糟蹋，總統能聽到韓院長衷心的建議。

原始連結







更多華視新聞報導

約韓國瑜116訪美前喝咖啡？藍委證實 府暫無回應

春聯暗喻朝野僵局？ 韓國瑜：蛇年紛擾多盼「馬上幸福」

柯文哲：曾答應陳昭姿完成代理孕母法案才離任

