韓國瑜喝喜酒「突被邀上台當叔叔」！流暢致賀詞自虧職業病

《一村喜事：康樂隊來了》邀請韓國瑜院長（右2）上台祝賀新人，與主婚人岑永康乾杯。（金星文創提供）

韓國瑜院長（中）到三重空軍一村看舞台劇。（金星文創提供）

《一村喜事：康樂隊來了》的觀眾帶著滿滿喜氣與新人合影，還能吃喜糖。（金星文創提供）

羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》演唱多首歌曲。（金星文創提供）

王偉忠監製舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》28日首演，吸引包括立法院長韓國瑜與98歲韓媽媽、方宥心、王為等滿場觀眾，特邀韓國瑜擔任「新郎」周定緯的叔叔。韓院長流暢的致賀詞後，自己打趣笑說「哎呀，職業病！」他應觀眾要求、加碼清唱〈夜襲〉，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，氣氛熱烈。

舞台劇除了演戲，還搭配歌舞與特技表演，與觀眾即時互動，又吃飯又歡樂的氣氛，吸引許多知名藝人到場看戲，可能會上台擔任驚喜嘉賓。像首演當晚的「新郎叔叔」就是立法院長韓國瑜，岑永康特地以主婚人身分敬院長一杯高粱，等韓院長乾杯完成任務，98歲韓媽媽馬上叮嚀「不可以喝酒」，非常融入劇情。

有一桌賓客相約做80年代的裝扮、吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，穿上色彩鮮艷的洋裝，造型完整，監製王偉忠表示，舞台劇就是要讓親朋好友們一同重溫往日情懷，這組造型最認真、獲得最佳造型獎，送上禮物，更歡迎觀眾呼朋引伴一起來包桌吃飯看表演，加倍好玩。

現場台上歡唱〈歡樂年華〉、〈偶然〉，讓觀眾跟著想起當年，一秒穿越回到少年。而飾演岳母的羅美玲唱功一流又幽默，組曲中的「I love you more than I can say」讓全場沸騰，歌詞中那句「wow wow ya ya」，她遊走全場，帶觀眾一同找「爺爺」，觀眾全都站起來熱情回應，開心到頻頻拭汗，一點都不像11月底的冬天。

今年的眷村辦桌菜色出新招，特別結合了「國宴」元素，加入國宴涼麵、國宴豆花、排兩年才喝得到的牛肉湯以及披薩，與空軍三重一村內的著名餐廳合作，讓菜色更多元。該舞台劇將從11月28日至12月21日，每逢周五、六、日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出。

