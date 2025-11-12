韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！

▲吳崢表示，韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲。（圖／記者陳佩君攝，2025.09.10）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤，「韓國瑜指責賴清德沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯」。

韓國瑜今在副院長江啟臣的陪同下，於立法院向媒體發表談話表示，從賴清德點名他，很明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」，而且賴若真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回中國大陸為境外敵對勢力。

對此，吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴清德的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定，「不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？」

吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來，「否則，賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？」

吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓，韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴清德進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。

吳崢說，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾的，韓院長似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望，「從韓院長今天的發言中，我們絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀」。

