韓國瑜嗆賴清德 綠轟跟鄭麗文搶對中發聲權

▲立法院長韓國瑜嗆賴清德「自己生病要別人吃藥」，民進黨團則批是要與鄭麗文搶對中國發聲權。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 中國喊全球追捕沈伯洋，對此總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日公開露面回應，稱台灣安全中保護中華民國、民主自由，維護台美關係與兩岸和平，最重要的四隻腳，賴清德就打斷三隻，對此民進黨團也表示，質疑韓國瑜不去譴責加害人，卻要檢討受害者，批評其選擇跟加害人站在一起，難道是跟黨主席鄭麗文互別苗頭搶奪跟中國對話的發聲權，不希望黨內內鬥演變成消費全體國人，甚至傳遞國際錯誤訊息，「你一席話讓人非常失望與遺憾」。

對於韓國瑜今日公開露面回應總統賴清德喊話，更批評「自己生病要別人吃藥」，要求賴以黨主席身份廢除台獨綱領，並撤為大陸為境外敵對勢力。

對此民進黨團幹事長鍾佳濱表示，呼籲院長韓國瑜以蒼生為念，團結國會並對抗侵略，並提及兩週前，三黨黨鞭在院長休息室時，自己提出沈伯洋遭中共跨境鎮壓立案調查，嚴重威脅人身安全並侵犯國會尊嚴，希望院長促成共同聲明，而當時國民黨團總召傅崐萁有不同意見，因此韓國瑜就將聲明收起來沒處理。

鍾佳濱說，沒想到總統賴清德昨指名呼籲下，韓國瑜終於回應了，首先他要肯定韓國瑜站出來，不失國會議長應有高度；其次是說明國會議員遭遇人身安全威脅，要沈伯洋更加留意，對於上述兩點肯定。但也反問現今破壞台海和平現況的是誰？韓國瑜不去譴責加害人，卻要檢討受害者，這樣心態實在實在不解。

書記長陳培瑜則說，韓國瑜談話讓民主盟友跟過去受到極權壓迫的人感到悲傷遺憾，韓今天選擇跟加害人站在一起，選擇與威脅恐嚇拿出武器對著自己的人展站在一起，難道是跟黨主席鄭麗文互別苗頭搶奪跟中國對話的發聲權？

陳培瑜說，不希望黨內內鬥演變成消費全體國人，不希望傳遞國際錯誤訊息，更不要眼睛狹隘只看到政治事件，「你一席話讓人非常失望與遺憾」。

