韓國瑜嗆「打斷台灣安全3隻腳」 賴清德轟：別替侵略者找藉口
賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜聲援遭大陸公安立案偵查的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜回應「自己生病，卻要別人吃藥」，並指出維護台灣安全4隻腳，被賴清德打斷3隻腳。對此，賴清德今（17）日回擊，真正砍斷那張桌子的4個腳的，並不是台灣。請韓國瑜三思，「面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」
賴清德今早赴新北市林口出席「國家檔案館開幕典禮」前，就時事議題發作出回應。
針對民進黨立委沈伯洋遭大陸立案偵查並威脅全球抓捕，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜回應「自己生病要別人吃藥」，批評台灣安全4隻腳有3隻腳被民進黨砍斷，並要求賴清德先廢除民進黨台獨黨綱，以及撤回大陸是境外敵對勢力等說法。
賴清德表示，「中國的跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼我會請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋委員。並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的自己的國會不能夠沒有態度。」
賴清德指出，「我也希望韓國瑜院長能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。」
賴清德強調，「我們分屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，我們應該要團結一致對外。如果我們今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，他就會有藉口，所以我還是要請韓國瑜院長三思，我們分屬不同政黨，競爭難免，但我們是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。」
