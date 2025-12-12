韓國瑜嘆「壓力太大」未簽撤案連署就閃人 助理嗆：我們壓力也很大

立委陳玉珍與國會助理工會代表就「立法院組織法」修法開會協商，立法院長韓國瑜出席致意。(記者陳逸寬攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法引發爭議，國會助理工會今天號召助理集結立院大門抗議要求撤案，隨後到會議室與陳玉珍協商。立法院長韓國瑜也到場關切，強調會重視國會助理權益，但過程中突然咳嗽數次後道歉稱「最近工作壓力太大」，現場助理則回嗆：「助理壓力也很大」，當要求韓簽署撤案連署時，韓則默默離場。

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。目前累計284名跨黨派助理連署呼籲撤案。

陳玉珍與助理工會代表今天上午在立院就「助理費除罪化」提案修法進行協商，韓國瑜也到場關心，他表示，這是他當院長第一次接獲助理工會正式請願，他一定要到場跟大家致意，希望大家可以多溝通。他說，難得行政院長卓榮泰是國會助理出身，他自己也曾擔任民代助理，兩個院長都是助理出身，能夠體會助理們的酸甜苦辣。

語畢，韓國瑜咳嗽數次，他接著說：「對不起，最近工作壓力太大」，前來協商的助理工會成員當場回嗆「助理壓力也很大」隨後，韓國瑜表示，大家有意見可以隨時表達，未來會開公聽會，助理工會有任何意見都可以全盤托出，把心裡話講出來，強調自己一定會特別重視立委提案，也重視國會助理的權益，要大家放心。

韓國瑜離開前，發起撤案連署者隨即拿出連署書要求韓國瑜簽名，但韓並未接受，便快速離開會議室，助理也在門口高呼：「請院長簽名」，韓國瑜僅鞠躬致意就離場。

