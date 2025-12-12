韓國瑜嘆「壓力太大」未簽撤案連署閃人 協商遭助理嗆：我們壓力也很大

國會助理工會今日與藍委陳玉珍開會協商「助理費除罪化」修法提案，韓國瑜也到場致意。（鏡報李智為）

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法引發不滿，國會助理工會今（12日）號召立委助理集結立院大門抗議要求撤案，隨後到會議室與陳玉珍協商。過程中立法院長韓國瑜也到場致意，強調會重視國會助理權益，講著講著突然開始咳嗽，咳完連忙道歉說「最近工作壓力太大」，結果當場被工會成員回嗆「助理壓力也很大！」最後韓國瑜離開時，仍沒有簽撤案連署書。

陳玉珍與助理工會代表今日上午在立院就「助理費除罪化」提案修法進行協商，韓國瑜也到場關心，並拿起麥克風發言。韓國瑜說，這是他當院長以來第一次助理工會正式請願，所以他一定要來跟大家致意，希望大家可以多溝通。接著韓國瑜說，難得行政院長卓榮泰是國會助理出身，他自己也曾擔任民代助理，兩個院長都是助理出身，能夠體會助理們的酸甜苦辣。

講到這裡韓國瑜突然喉嚨卡卡，咳了幾聲後連忙表示「對不起，最近工作壓力太大。」結果被前來協商的助理工會成員當場回嗆「助理壓力也很大！」一旁的陳玉珍只能雙手合十緩頰「助理辛苦了」，試圖化解尷尬場面。

隨後韓國瑜要大家有意見可以隨時表達，表示未來會開公聽會，助理工會有任何意見都可以和盤托出，把心裡話講出來，強調自己一定會特別重視立委提案，也重視國會助理的權益，要大家放心。

不過韓國瑜離開前，有助理高喊「院長要背書嗎？」拿出撤案連署書要他簽名，但韓國瑜沒有簽名就連忙閃人。

