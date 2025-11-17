韓國瑜四腳論 點出四大困局

（圖／本報系資料照）

大陸對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德開口要韓國瑜站出來捍衛，台灣民間輿論一陣譁然，韓國瑜直言賴清德消費沈伯洋，更點名賴清德打斷了台灣安全四隻腳的其中三隻腳，呼籲廢除民進黨台獨黨綱，撤回大陸敵對勢力的說法。

韓國瑜闡述四腳論，第一隻保護中華民國，第二隻保護民主自由，第三隻維護好美台關係，第四隻維護好兩岸和平，兩個保護兩個維護，是台灣安全最重要四隻腳。

但是從台灣當前的處境，除了美台關係基於美方利益核心的支撐，尚有部分的剩餘價值，而且是從川普政府的視角出發，一旦美國利益已經自我感覺滿足，隨時可以對台灣用完即丟，過往例如阿富汗的慘痛模板不勝枚舉，可以想見台灣若想美台關係這隻腳，除了已付不供貨的6500億軍火費用只能列入呆帳，恐怕還要持續提交更多的保護費，才能稍微滿足川普的胃口，賴政府狀似勉強撐著這一隻腳，甚至可能最先跛腳。

廣告 廣告

至於廢除或凍結台獨黨綱，以保護中華民國，根本不可能是賴清德的選項，尤其民進黨過去謀獨只是漸進而行，賴清德掌權後加快腳步，甚至屢屢出現暴走表態，因此韓國瑜這個浪漫天真的提議，幾乎是不可能的任務，更是讓大陸從容許中華民國存在，變成急迫性推進統一的核心關鍵，以此為前提保護中華民國，只是一個假議題。

韓國瑜呼籲不要再搞惡意政治鬥爭，保護好台灣民主自由，賴清德堅持抗中保台訴求鞏固選票，還將司法與隱形壓制伸向異議人士，台灣真正惡意政治鬥爭的元凶就是民進黨，這一隻腳只要民進黨還執政，就是醫不好的病腳，神仙難救。

撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎下，憲法規範下，展開和平交流對話，更是天方夜譚，賴清德既不可能撤回敵對勢力說法，更視九二共識如蛇蠍，搞出大罷免就是企圖修憲推翻憲法，更始終以兩國論為基礎，堅持「對等」才願意交流對話，韓國瑜此議仍是對牛彈琴。

台灣安全四隻腳，賴清德打斷的何止三隻，美台關係只是暫時未斷的廢肢，韓國瑜的直白論述，卻是最貼近當前台灣的主流民意，四腳論點出台灣四大困局，任誰都清楚讓台灣陷入凶險的始作俑者，就是賴清德本身，韓國瑜只是說出大白話。

韓國瑜強調，讓台灣人民遠離戰爭，年輕朋友有美好前途，才是治本之道。不是爛了就是廢了的四隻腳，映照台灣當前四大困局，賴清德和民進黨真能體察民心嗎？（作者為資深媒體人）