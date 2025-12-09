韓國瑜回應助理費除罪化爭議 強調捍衛國會助理權益

立法院長韓國瑜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，打算將公費助理費「除罪化」，計畫將直接匯入立委帳戶統籌運用且免檢附單據核銷，引發跨黨派基層助理強烈反彈，質疑「自肥」、「扼殺公費助理」。立法院國會助理工會今天（9日）發函院長韓國瑜陳情，擔憂弱化助理勞動保障、助長立委自肥。韓國瑜晚間回應，尊重立委提案權，但強調修法不得侵害助理工作權、福利及法定保障，並承諾轉達工會訴求給提案人及黨團審慎考量。

廣告 廣告

陳玉珍提案源於比照美、德、日、英、韓等國公費助理制度，主張以政治責任取代刑事責任，涵蓋國會及地方議員層級。她堅稱草案非最終版本，歡迎討論但不會撤案，強調目的在提升國會運作效率，而非黨派利益。然而，工會發起連署已逾200人參與，反對聲浪擴大，部分助理透露藍綠辦公室施壓「禁簽」，甚至威脅解僱。工會計劃12日號召百人抗議，呼籲撤回草案以維護國會透明度及助理權益。

韓國瑜在聲明中讚揚助理為國會運作不可或缺的夥伴，感謝他們蒐集資料、溝通民意、支撐議事，讓台灣民主更成熟。他重申身為院長，將全力溝通、提醒各黨團，任何修法皆不得損及助理福利。公眾意見分歧，社群平台上多數網友批評提案助長貪腐，質疑國民黨「全黨救一人」，但也有人認為需檢討現行助理費機制。該修正草案已付委審查，後續發展備受關注。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中俄第10次聯合空中戰略巡航 韓國：9架軍機闖防空識別區

楊宏基觀點》溫水煮青蛙的「第四次台海危機」？！中國海軍大規模部署的區域緊張與挑戰