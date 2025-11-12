韓國瑜回應賴清德「生病的人要別人吃藥」 網讚：反將一軍啊！帥

對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日表示，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。對於韓國瑜的回應內容，網友們紛紛大讚，「總統的格局高度」、「反將一軍啊！帥」。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

針對賴清德點名，韓國瑜直言這根本是「生病的人要別人吃藥」，他進一步提到，台灣安全有四隻腳，第一隻是維護中華民國；第二隻是維護民主自由；第三隻是維護美台關係；第四隻是維護兩岸和平，兩個保護、兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳。

韓國瑜表示，賴清德身兼民進黨主席，黨、政、軍所有權力一把抓，台灣安全四隻腳打斷了三隻，「把台獨黨綱擺在那，如何保護中華民國；發動大罷免，如何保護民主自由；宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平；只剩下最後一隻腳，維護美台關係。」

不少網友留言大讚韓國瑜的回應帥翻了，反將總統賴清德一軍。（圖／中天新聞）

韓國瑜直言，過去大陸對台灣是文攻武嚇，現在是針對立法委員開始立案調查，台灣人民是無法接受，如果真的要幫助沈伯洋，應從源頭著手。

韓國瑜建議賴清德，「首先，以民進黨主席身分立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法良性互動，不要再搞惡意鬥爭，保護台灣民主自由；第三，撤回將大陸定為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎之下，展開和平交流、和平對話；第四，還是要繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決上流源頭」。

網友直呼根本就是總統的格局。（圖／中天新聞）

對於韓國瑜回應的內容，不少網友紛紛留言表達看法；有人提到，「我還以為韓國瑜是總統」、「總統格局高度，韓院長讚」、「韓院長這番總統及講話及思維，這些都是現在的某人所沒有的」、「賴清德應該後悔甩鍋給韓院長」、「這才是總統級談話」、「韓院長說話的高度，已經超過賴爾」、「被韓連打帶消，兩人格局差太多」、「總統能解決的居然叫在野解決」、「反將一軍啊！帥」、「韓總統談話」。

