韓國瑜回應賴清德「生病的人要別人吃藥」 網讚：反將一軍啊！帥
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日表示，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。對於韓國瑜的回應內容，網友們紛紛大讚，「總統的格局高度」、「反將一軍啊！帥」。
針對賴清德點名，韓國瑜直言這根本是「生病的人要別人吃藥」，他進一步提到，台灣安全有四隻腳，第一隻是維護中華民國；第二隻是維護民主自由；第三隻是維護美台關係；第四隻是維護兩岸和平，兩個保護、兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳。
韓國瑜表示，賴清德身兼民進黨主席，黨、政、軍所有權力一把抓，台灣安全四隻腳打斷了三隻，「把台獨黨綱擺在那，如何保護中華民國；發動大罷免，如何保護民主自由；宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平；只剩下最後一隻腳，維護美台關係。」
韓國瑜直言，過去大陸對台灣是文攻武嚇，現在是針對立法委員開始立案調查，台灣人民是無法接受，如果真的要幫助沈伯洋，應從源頭著手。
韓國瑜建議賴清德，「首先，以民進黨主席身分立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法良性互動，不要再搞惡意鬥爭，保護台灣民主自由；第三，撤回將大陸定為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎之下，展開和平交流、和平對話；第四，還是要繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決上流源頭」。
對於韓國瑜回應的內容，不少網友紛紛留言表達看法；有人提到，「我還以為韓國瑜是總統」、「總統格局高度，韓院長讚」、「韓院長這番總統及講話及思維，這些都是現在的某人所沒有的」、「賴清德應該後悔甩鍋給韓院長」、「這才是總統級談話」、「韓院長說話的高度，已經超過賴爾」、「被韓連打帶消，兩人格局差太多」、「總統能解決的居然叫在野解決」、「反將一軍啊！帥」、「韓總統談話」。
延伸閱讀
韓國瑜嗆賴「自己生病讓別人吃藥」！鍾佳濱：請院長率先對抗境外病毒
蔣德綱/搶救黑熊大兵？
要韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯轟賴清德如「巨嬰發言」乾脆讓位
其他人也在看
被賴點名「聲援沈伯洋」！韓國瑜發威噴金句
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜今（12）日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
韓國瑜回應遭綠狂轟 白批政治操作：真在乎沈伯洋安危？
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日表示，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。民眾黨發言人張彤質疑，賴清德無視職權所在反過來拜託韓國瑜，待韓回應後民進黨團又急如星火地召開記者會，懷疑民進黨真的關心沈伯洋安全，還是意在政治操作？中天新聞網 ・ 16 小時前
民進黨狂攻韓國瑜 民眾黨：真的關心沈伯洋安全嗎？
中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對綠委沈伯洋立案偵查，賴清德總統昨（11）日喊話立法院長韓國瑜站出來聲援，而韓國瑜今反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。民眾黨發言人張彤也說，賴清德無視職權所在，反過來拜託韓國瑜，待韓回應後，民進黨團又急如星火開記者會，懷疑「民進黨真的關心沈伯洋安全嗎？還是意在如何政治操作？」中時新聞網 ・ 17 小時前
韓國瑜重砲回擊賴清德 港媒揭綠營急了：戳中痛點
綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈，韓昨（12）日則批評賴消費沈，更嗆賴「自己生病叫別人吃藥」。對此，有評論認為，韓這番話讓民進黨中央、行政院長卓榮泰等人接連回擊，顯見韓直指問題根源，已戳中痛點。中時新聞網 ・ 5 小時前
賴清德喊話「維護國會尊嚴」 韓國瑜影片曝心聲！藍營反要賴拿掉「這句話」
中共以涉嫌分裂國家為由，發布通緝喊抓民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨（11日）強調，中國大陸對台灣沒有管轄，沈沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來「維護國會尊嚴」，也維護台灣的言論自由。對此國民黨立法院黨團今（12日）召開記者會作出回應，而韓國瑜自己也在臉書發出一段影片訴說自己的心聲。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
大陸經濟穩步復甦 助攻A股回升
大陸經濟持續在低成長環境中穩步修復，法人指出，政策改革、內需消費與資金動能成為市場主要支撐。儘管短線仍面臨數據空窗與外部不確定性，但「反內捲」政策與居民高儲蓄潛能可望推動中長期市場回升。工商時報 ・ 1 天前
英國失業率升至4年高點 薪資成長放緩 秋季預算案前夕經濟承壓
英國國家統計局 (ONS) 的最新數據顯示，在秋季預算案公布前夕，英國失業率已升至 4 年高點，經濟正承受壓力。勞動力市場綜合數據顯示，市場正呈現疲軟態勢。鉅亨網 ・ 1 天前
酸賴清德「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜正式回應了：台海安全被你打斷3隻腳
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局稱涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，希望他能夠站出來維護國會尊嚴，對此，韓國瑜今（12）日表示，賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有4隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席打斷3隻腳」，並說從昨天賴清德的點名明顯看出，真的是自己生病讓別人吃藥。 韓國瑜表示，身為立法院長跟副院長，對每位立委在院......風傳媒 ・ 21 小時前
大陸喊抓沈伯洋卻要韓國瑜負責？ 趙少康：賴清德自證無能
中國大陸公安宣稱對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視報導指稱中國大陸可「全球抓捕」或「跨境司法合作」。有民進黨立委串在社群平台發起「我們都是沈伯洋」活動，媒體人趙少康反批，沈伯洋自己挑釁中廣新聞網 ・ 20 小時前
遭賴清德點名 韓國瑜發14字金句「老牛不待揚鞭自奮蹄」
立法院長韓國瑜今（12）日在臉書發文分享工作日常，並透露辦公室內一幅由國內知名書法家張炳煌教授所寫的墨寶，上頭寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」14字。韓國瑜在貼文中直言，「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩」。中天新聞網 ・ 23 小時前
韓國瑜「桌腳」喻台灣安全 卓榮泰妙提兩盤菜回嗆：都要沉默吞下？
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，央視更揚言要展開「全球通緝」，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜出面聲援，韓國瑜今（12）日回應表示，要由根源解決問題，建議總統立即廢除台獨綱領，更提台灣安全台視新聞網 ・ 22 小時前
名醫示警「韓國瑜打沈伯洋耳光」效應：賴下次會受教訓
綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，總統賴清德竟希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜今喊「自己生病卻要別人吃藥」，打臉綠營贏得滿堂彩。精神科醫師沈政男直言，民主史的大笑話大罷免，起因也是沈伯洋那套抹紅說法，賴清德應該好好想想，否則下次選舉會受到教訓。中時新聞網 ・ 16 小時前
「各方面都輾壓蔣萬安！」曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查，官媒《央視》更播出紀錄片表示已對其發出全球紅色通緝令。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，聯電創辦人曹興誠今（12）日力薦賴清德，若要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召他參選台北市長。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜酸賴清德「自己生病要人吃藥」 吳崢：不敢譴責中國，還幫加害者
中共控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，中國官媒揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德要求立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜反嗆「自己生病，卻讓人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢抨擊，韓院長不站在台灣這邊，不站在立法院這邊，拖拖拉拉過了兩個禮拜終於出聲，結果通篇只敢罵賴清德總統，不敢譴責中國！又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢表示，台灣的立委沈伯洋，被中共恐嚇威脅說要立案偵辦、通緝抓捕。全國從總統、行政院長、國安局、外交部、陸委會、警政署還有民進黨中央，以及許許多多台灣公民，全部團結起來，譴責中國，相挺同胞。結果，台灣最高民意機構、中華民國立法院的代表韓國瑜，半個月過去了，跟沒事人一樣，今天終於出聲。吳崢砲轟，韓國瑜一開口，竟然不是譴責中共，而是指責賴總統，說賴總統沒有保護中華民國，沒有維護兩岸和平，說穿了，背後又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢怒嗆，「韓院長，我代表民進黨告訴你」，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一向很清楚：堅持台灣是主權獨立的民主國家，台灣好新聞 ・ 19 小時前
沈伯洋裡外不是人
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安部門立案偵查，並威脅展開全球抓捕，賴清德總統則喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會尊嚴與台灣人民言論自由。韓在第一時間並未回應，隔天才罕見地舉行記者會公開回應，而大家都很想知道一向迭有金句的韓院長，究竟會如何回應賴總統的挑戰？中時新聞網 ・ 9 小時前
經典畫面！蔡英文紀念柏林圍牆倒 腳跨「昔東西德交界」
今年是柏林圍牆倒塌36週年。德國處處都有紀念民主的相關活動。前總統蔡英文這趟德國行，也特別去看了柏林圍牆，還橫跨過去東西德交界處，留下經典畫面。對於德國這段傷痛歷史，蔡前總統受訪表示，德國非常用心，「帶著反省的態度」謹慎面對過去的真實狀況。她也到收藏納粹文獻的「恐怖地形圖博物館」參觀，看完後直呼：「看著照片希望大家不要再犯錯。」鏡新聞 ・ 14 小時前
怕賴清德沒聽清楚 再唸一遍! 國台辦籲「認祖歸宗」提台北「這4條」道路
[Newtalk新聞] 中國國台辦今 ( 12 ) 日舉行例行記者會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 有記者提問，福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中媒還加碼指出，「賴姓都是中國人」不僅是無可辯駁的真相，更是賴清德自己無論如何也「賴」不掉的事實。對此有何評論？ 陳斌華表示，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。 「我怕賴清德沒聽清楚，我再念一遍。」陳斌華說，台北市區忠孝、信義、仁愛、和平，都是 4 條主要的幹道。這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。 不過有網友對此回應 : 「現在許多美國人祖先來自英國，那現在美國也沒聽英國的啊! 」、「重要的是信念價值與政治制度，祖先過不好，後輩就要走自己的路」。查看原文更多Newtalk新聞報導控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查新頭殼 ・ 21 小時前
AI瓶頸從晶片變電力？FT：便宜能源為強權根基
MoneyDJ新聞 2025-11-12 14:51:13 郭妍希 發佈美國、中國在人工智慧(AI)展開激烈爭霸，輝達(Nvidia Corp.)執行長黃仁勳(Jensen Huang)警告中國未來會取得勝利。乍看之下，他似乎是在為自己的公司說話，想要鼓勵美國開放AI晶片出口，但從電力的角度來看，黃仁勳的觀點確實有其道理。 英國金融時報(FT)專欄作家尹允(June Yoon) 11日撰文指出，根據羅德島大學(University of Rhode Island)、突尼斯大學(University of Tunis)及普洛威頓斯學院(Providence College)發表的學術研究，一款GPT-4模型每年可使用最多463,269兆瓦時(MWh)的電力，超過35,000多個美國家庭一年消耗的能源。 另外，根據獨立能源研究機構Rystad Energy推算，到了2030年，全球資料中心的耗電量將大增一倍以上，2040年更會上探約1,800太瓦時(TWh)、足以供應1.5億個美國家庭一年所需。 換言之，電力的價格與供給對AI進展速度日益重要。美國批發電力成本持續攀高，資料中心附近地區如今Moneydj理財網 ・ 23 小時前
沈伯洋遭大陸立案偵查 賴清德：韓國瑜應站出來維護國會尊嚴
近日大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並在官方媒體央視播出針對沈伯洋的負面報導。對此，總統賴清德今（11）日強調，大陸對台灣並無管轄權，沈伯洋的行為是為了捍衛國家主權及維護台灣的民主與自由，並未違法。他期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，並捍衛台灣人民的言論自由。中天新聞網 ・ 1 天前
中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？ 她：侵害統帥權！
論壇中心/綜合報導立委沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜今(12)日反批賴清德「發動大罷免如何保護好台灣民主自由」，藍委許宇甄還要求立院重新啟動「兩岸事務對策小組」與中國交涉，並由韓國瑜擔任召集人。對此，資深媒體人王時齊痛批，國民黨「用立法權侵害總統權」，賴總統今天做球給韓國瑜，結果「我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳」？民視 ・ 16 小時前