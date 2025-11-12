韓國瑜回應遭綠狂轟 白批政治操作：真在乎沈伯洋安危？
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨日公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜表態要維護國會尊嚴。對此，韓國瑜今（12）日表示，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。民眾黨發言人張彤質疑，賴清德無視職權所在反過來拜託韓國瑜，待韓回應後民進黨團又急如星火地召開記者會，懷疑民進黨真的關心沈伯洋安全，還是意在政治操作？
針對韓國瑜12日下午以「2個保護、2個維護」回應賴清德，張彤強調，台灣為主權獨立的國家，中國沒有任何權力通緝台灣公民是無庸置疑的事實，這不僅涉及我國立法委員人身安全，更攸關國家主權與每位人民的自由尊嚴。她表示，面對中國企圖以政治手段恐嚇威脅我國人民時，政府理應展現積極作為，採取具體行動保護國民。
張彤提及，面對中國公安局立案調查沈伯洋一事，天天高喊抗中保台的民進黨，卻始終在國內找敵人、拿來當作政黨鬥爭的相罵本。她批評，賴清德先是無視職權所在，反過來拜託韓國瑜幫忙，待韓回應後，民進黨團又急如星火地開記者會，以不倫不類的比喻反批韓國瑜，煽動性言論喊得震天價響，卻始終提不出如何具體且有效的保護受威脅台灣公民。
張彤質疑，民進黨真的關心沈伯洋安全嗎？還是意在如何藉題發揮、政治操作？她指出，府院黨一次又一次的製造國內對立、模糊焦點，只是再一次讓人民看清楚，民進黨政府慣用以販賣恐懼來矯飾自身無能突破困境，將政黨利益凌駕於國家利益之上，妄想空喊口號就能捍衛台灣民主自由。
張彤表示，執政者本該降低區域風險、維護人民安全與社會穩定，兩岸關係若持續惡化，是必須嚴肅以對的危機、而非民進黨的政治提款機。
