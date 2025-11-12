韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日回應「自己生病卻讓別人吃藥」，認為先廢除台獨黨綱才能真的幫助沈伯洋。對此，民進黨表示，韓國瑜似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。
韓國瑜今日下午稱，賴清德點名他出面一事，明顯是「今天一個人生病，讓別人吃藥」。他說，賴清德權力一把抓，卻沒維護好台灣安全，如果賴總統真想幫沈伯洋，解鈴還是繫鈴人，應該立即廢除民進黨台獨黨綱，保護好中華民國，並撤回「大陸為境外敵對勢力」稱呼，才是真正解決問題的辦法。
民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家的國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。韓國瑜院長指責賴清德總統沒有維護中華民國，沒有維護兩岸和平，更是大錯特錯。
吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。不曉得上面這四點原則，韓國瑜院長哪一點不同意？
吳崢質疑，如果韓國瑜身為中華民國立法院院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或者不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，大可大大方方講出來；否則，賴清德總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？
吳崢強調，中國意圖發起「跨國鎮壓」，聲稱要侵害我國民意代表的人身自由，這是公然威脅台灣人民的人權，更是向在國際社會宣示對台灣民主的否定與打壓。韓國瑜身為我國最高民意機關代表，在事發後超過兩週事不關己，直到賴總統提醒才出面，卻對賴清德總統進行攻擊，用他人健康狀況做不當比喻，更不見對中國的惡行的譴責與呼籲。
吳崢說，民進黨在保護中華民國及中華民國的國會議員，很遺憾的，韓院長似乎從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望！從韓院長今天的發言中，絲毫看不到我國立法院長應有的風骨與肩膀。
