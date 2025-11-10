即時中心／黃于庭報導

中國近年持續文攻武嚇，不僅多次片面宣稱「懲戒台獨」，對我國軍發布通緝，重慶公安局日前點名民進黨立委沈伯洋，指稱其涉嫌分裂國家，揚言立案偵查，中國官媒央視昨（9）日更公開「起底台獨沈伯洋」影片，恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」。對此，民進黨立委吳思瑤今（10）日示警，「今天沈伯洋，明天任何人」，並痛批立法院長韓國瑜到現在竟還無動於衷。

「沒有人是局外人，誰還在無動於衷？」，吳思瑤表示，中國官媒央視發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅將全球緝捕，這種片面宣布法辦完全是一種自嗨，更是自以為是、自我膨脹的行徑。她也強調「台灣中國一邊一國」，中國再大也管不到台灣，毫無權力對台灣人民進行境外鎮壓，更沒資格評論台灣立委的言論主張。

廣告 廣告

不過，吳思瑤示警，大家必須看懂，這就是一套劇本，安排國民黨主席鄭麗文祭拜「叛國通匪」的吳石，把出賣國軍、背叛中華民國的匪諜奉為「愛國烈士」；接著，把忠誠行使台灣立委義務，長期揭發反制中國認知作戰、顛覆手段的沈伯洋立案偵查，企圖長臂管轄。

吳思瑤無奈地說，「賣台者被北京當局奉為至寶，護台者在中共眼裡成了背刺」，雖然中國裝腔做勢成分居多，但台灣也不能視若無睹，「今天沈伯洋，明天任何人」，國安會、陸委會、外交部、警政署皆已陸續發表譴責，但身為當事人的立法院呢？

對此，吳思瑤指出，民進黨第一時間提出提出國會聲明，抗議中國把手伸入台灣國會，但朝野協商就被藍白封殺。她喊話，捍衛國會尊嚴，立院必須表明立場，國會議長豈能置身事外？國會議長政治中立，韓國瑜不能被藍白綁架，更不能向中國低頭。

最後，吳思瑤也痛批，立院還要麻木不仁到什麼時候？韓國瑜還要繼續無動於衷下去？「我想，韓國瑜應該不會想學鄭麗文吧？」





原文出處：快新聞／韓國瑜在哪？中國稱「全球緝捕沈伯洋」 吳思瑤怒：立院麻木不仁

更多民視新聞報導

若12日放颱風假「普發現金是否延期？」 財金公司：入帳時間不變

「鳳凰」未至強風先來！新竹路樹被吹倒 民眾拍下倒樹橫陳畫面

「鳳凰」襲台、花蓮堰塞湖紅色警戒 賴清德：該撤離就撤離

