韓國瑜在看嗎？賴清德懷念王金平「很少逕付二讀」：幫助政治氛圍

即時中心／黃于庭報導

國民黨團、民眾黨團掌握國會多數，1年多來頻聯手通過爭議法案，朝野僵局難解。總統賴清德下週一（15）將邀行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲，進行國政茶敘；未料，韓卻以需要黨團授權為由，表達不克出席。對此，賴清德今（13）日出席宏道獎頒獎典禮時提到，特別懷念前立法院長王金平，過去總是當「公道伯」，協調不同意見，很少逕付二讀。

賴清德今日上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」，他首先感謝宏道運動發展基金會林鴻道董事長，長期出錢出力投入運動領域，讓選手能跳得更高、跑得更快、游得更快、出拳更有力，站上更多國際舞台、贏得更多獎牌，為國家爭取更多光榮。

接著，賴清德向運動部長李洋問道，「你是新的部會，你的預算還沒通過」，隨即引發現場一陣笑聲，李洋顯然也被逗樂，賴又笑說「你現在預算是0」。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

賴清德指出，他特別懷念過去王金平這個「公道伯」，常常會去協調朝野不同意見，不厭其煩、一次又一次，盡量避免表決；且即使要表決，也是大家同意，認為一件事情已經沒有辦法，一定要用民主程序表決。

此外，賴清德進一步表示，當初立院很少逕付二讀，一定要經過議事程序，即便逕付二讀，也要朝野都同意該案非常重要，應該直接逕付二讀；否則都是尊重立法院「委員會中心主義」，院會一讀、委員會審查，再到院會二讀、三讀，且二讀、三讀時得經過朝野協商。

賴清德坦言，如果立法院能確實執行王金平過去建立下來的規範、精神，相信對當前政治氛圍，一定有很大的幫助，對於運動部的幫助更是不言可喻，「我們給李洋一個熱烈掌聲」。

