韓國瑜婉拒三院會商 賴清德喊話：再考慮一下

為了因應財劃法、反年改等多項修法爭議，總統賴清德規劃在下個禮拜一，邀請行政院、立法院跟考試院院長進行國政茶敘，不過，立法院長韓國瑜卻突然表達不克出席，對此，賴清德表示，知道韓院長有「難言之隱」，但請他再思考一下。

總統賴清德說：「院際以外，當然我們也希望立法院能夠參加。」邀三院國政茶敘，會商財劃法、停砍年金等修法爭議，總統賴清德隔空喊話，立法院長韓國瑜再重新考慮，因為眼下包含行政院長卓榮泰，已經答應出席，表態願意促進院際溝通。

考試院長周弘憲也期盼，尋求更大合作空間，但韓國瑜認為立法院是合議制機關，參加會談前得取得各黨團授權，因此婉拒出席。總統賴清德說：「我們知道韓院長也有難言之隱啦，不過請他再思考一下。」

而國民黨質疑總統府，檯面上「會商」卻可能是一場「鴻門茶」，認為不如召開國是會議，邀朝野領袖平等對話，只是府方揭露是韓國瑜先提議，以「茶敘形式」交換意見，總統隨後也允諾安排，卻突然表示不克出席，難道面臨黨內壓力？

前立法院長王金平說：「如果是茶敘當然去也可以，反正表示意見就好，不能參與做這個任何的決議，因為任何的決議，也是要立法院正式院會通過，才算是真正的決議。」

立委(民)吳思瑤說：「我想韓院長也不需要把一個全民院長給做小了，院際協調是憲法的賦權，不需要以小人之心度君子之腹。」朝野分歧難解，能否促成三院對話？恐怕還有變數。

