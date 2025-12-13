韓國瑜婉拒出席國政茶敘 林俊憲：受制於在野黨團施壓

台南市立委林俊憲13日在麻豆後援會現場中表示，賴清德便當會達成反制藍白政黨的共識。（程炳璋攝）

賴清德總統12日與民進黨51席立委召開閉門便當會，針對藍白政黨在立法院主導違憲法案收集意見，林俊憲13日表示，多數立委認為應由決策小組決定後，採不副署或不執行任一方式作為反制。對於立法院長韓國瑜拒絕「國政茶敘」，認為韓受制在野黨團壓力，「沒有自己主張，儼然是空殼院長」。

外界好奇賴清德與黨籍立委的便當會結論，林俊憲表示，賴清德當晚向在場立委提問對藍白政黨通過的違憲法案的看法，現場達成不副署或不執行的強力反制共識。至於採用哪一個方式，未來將交由決策小組決定後執行。

林俊憲舉例財劃法造成年明舉債額度超過年度總預算15%，「這怎能執行？」

對於韓國瑜拒絕賴清德邀請的立法、行政與考試3院長茶敘，林俊憲認為韓並非拒絕，而是受制於在野黨團施壓，失去自我主張，成為「無法調和立法、行政對立」的空殼院長。

