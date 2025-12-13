韓國瑜婉拒出席國政茶敘 總統賴清德：盼多考慮

總統賴清德表示，「特別懷念過去立法院王金平院長，公道伯啦，常常會去協調朝野不同的意見，他是盡量避免用表決的。」

難得和前立法院長王金平同場，總統賴清德有感而發，直說懷念「公道伯」，總是不厭其煩協調朝野意見，更指出若如今的立院能效法，對政治氛圍一定有很大幫助。尤其週五立法院會，藍白再以人數優勢，三讀通過「停砍公教年金」修法，總統賴清德呼籲在野黨，別讓年改走回頭路。

總統賴清德表示，「年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，在這個時候，不應該再走回頭路，希望反年改的法案，還沒有送出立法院之前，朝野都能夠再三思考，那我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」

對於立法院長韓國瑜，以「需要朝野黨團共識」為由，婉拒出席15日的行政、立法、考試院「國政茶敘」，總統賴清德喊話韓國瑜再多加考慮，期盼透過「院際協調」、解套爭議法案，不過國民黨主席鄭麗文不領情。

國民黨主席鄭麗文表示，「賴總統錯過了所有應該要進行、跟在野黨溝通協調的關鍵時間，誠懇地建議賴總統，應該平心靜氣，靜下心來，你好好自己一個人喝杯茶。」

民眾黨主席黃國昌則說，「請賴總統放下你的身段，走出你的同溫層，直接與在野黨主席誠懇共商國是，才能夠解決國家的難題。」

民眾黨主席黃國昌則是再度要求，總統賴清德應直接找在野黨領袖，公開對談溝通。然而，在藍綠白難有共識下，朝野僵局恐怕依舊難解。