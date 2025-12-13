韓國瑜婉拒出席國政茶敘、賴清德喊話「再考慮一下」...周玉蔻質疑：雙十國慶遭當場「洗臉」後、為什麼還寄望院際會談？

國眾兩黨昨（12日）於立院以人數優勢，強行三讀通過反年改修法，立法院長韓國瑜也婉拒總統賴清德下週一（15日）的國政茶敘邀約。賴清德今（13日）出席宏道獎頒獎典禮會前再度喊話，反年改的法案尚未送出立法院，「希望朝野能夠再好好地討論」、「希望韓院長能夠再考慮一下的國政茶敘」。對此，資深媒體人周玉蔻直言，「經過雙十國慶大會被韓國瑜當場『洗臉』、公然『羞辱』的不堪，賴總統為什麼還在寄望院際會談？」

為因應《財劃法》、反年改等多項修法，對於國家民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德規畫下週一上午10時30分，邀請行政院、立法院跟考試院等三院長進行國政茶敘。不過，韓國瑜以立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，所以幾經考量後決定缺席。

面對韓國瑜的婉拒，賴清德今日再度喊話，「希望朝野能夠再好好地討論」、「希望韓院長能夠再考慮一下的國政茶敘」。

對此，資深媒體人周玉蔻提問，經過雙十國慶大會被韓國瑜當場「洗臉」、公然「羞辱」的不堪，「賴總統為什麼還在寄望院際會談？」她質疑，「為什麼還期待韓院長發揮良知？背後是有一套我們不懂的謀略劇本嗎？我很迷惑......」

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

