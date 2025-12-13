韓國瑜婉拒出席國政茶敘 賴清德曝「有難言之隱」：希望能再考慮

總統賴清德。資料照。廖瑞祥攝



朝野對立升溫，總統賴清德預定下週一邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶會，化解行政與立法對立僵局，不過韓國瑜昨天表示不克出席。對此，賴清德今（12/13）早出席活動時表示，知道韓有難言之隱，不過還是希望再思考一下，參與國家重大議題。

賴清德今早出席114年宏道獎頒獎典禮前主動受訪，對於韓國瑜婉拒出席國政茶敘，他回應，希望韓能夠參與國家重大議題，也知道對方有難言之隱，不過還是期待能夠再考慮一下。

另外，立法院昨天三讀通過攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，公教人員所得替代率將回溯從2023年開始停止下修。

賴清德說，年金議題牽涉世代正義、國家財政永續，前總統蔡英文任內，花了1年多時間組織委員會、開公聽會，在立法院經過朝野非常深入討論才有共識。他認為，蔡英文完成了一項前總統馬英九想要完成卻無法完成、也是社會長期以來期待的一項重大政策，在這個時候不應該再走回頭路，「我是希望，這個反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考、為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。」

