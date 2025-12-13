韓國瑜婉拒出席國政茶敘 賴清德：知道韓有難言之隱盼再思考

總統賴清德。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





總統賴清德預定下週一邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，立法院長韓國瑜昨日表示不克出席。對此，賴清德今(13)日表示，知道韓國瑜有難言之隱，不過請再思考一下。

賴清德今日出席宏道獎頒獎典禮，被問及立法院昨三讀通過停砍公教年金法案，他表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。

賴清德說，蔡英文是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候不應該再走回頭路。他希望反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

媒體詢問是否希望韓國瑜再三思考參與國政茶敘？賴清德表示，他當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題，我們當然歡迎除了行政院，還有其他的院際以外，當然我們也希望立法院能夠參加，所以希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。

