韓國瑜婉拒出席國政茶敘 賴清德10:30邀兩院長全程閉門進行
總統賴清德今（15日）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶敘，但韓國瑜婉拒，外界關注茶敘是否照常舉行。總統府昨天表示，15日上午10時30分賴清德召集院際國政茶敘，行政院、考試院正副院長均將出席，全程採閉門形式進行，會後將釋出照片與新聞稿。
現場最新畫面
總統府發言人郭雅慧日前表示，為因應當前財劃法、反年改等多項修法，對國家憲政民主與財政健全造成挑戰，促進行政、立法等部門對話，總統於15日上午10時30分邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲，赴總統府進行國政會商。
韓國瑜原建議改以茶會形式進行，賴清德表示尊重，允諾安排國政茶會。但韓國瑜後續以「要先取得三黨團授權」為由婉拒出席。
媒體關切國政茶敘是否照常舉行。總統府向媒體公布，總統15日召集院際國政茶敘，流程包括上午10時25分由總統帶領行政、考試兩院正副院長進入大禮堂、上午10時30分合影、上午10時35分茶敘開始、中午12時結束茶敘。
總統府指出，茶敘全程採閉門形式進行，會後將釋出照片與新聞稿。
責任主編：于維寧
其他人也在看
王金平：茶敘可去 不能參與決議
總統府日前宣布，賴清德總統將邀請立法院長韓國瑜「國政茶敘」，遭韓國瑜婉拒。前立法院長王金平13日受訪表示，茶敘當然可以去、表示意見就好，但不能參與任何決議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 340
高虹安案二審16日宣判 沈政男預言判無罪：法官根本審不下去
新竹市長高虹安在任職立委期間，涉嫌詐領助理費被依貪污罪起訴，去年7月26日法院一審依貪污治罪條例判刑7年4個月，內政部隨後將她停職，高虹安不服提出上訴，二審將於12月16日宣判。對此，精神科名醫沈政男預言，高虹安二審「會被判無罪」，因為二審法官當初根本審不下去，還要求釋憲。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 51
大罷免失利後祭出「不副署」？名醫：法理與民意皆難支撐
名醫沈政男在社群平台臉書以「閣揆不副署」為題撰文，質疑綠營內部討論以行政院長不副署方式，抵制藍白多數通過的法律案，並多次點名行政院長卓榮泰及總統賴清德，強調此舉在現行憲政架構下「沒有不副署的空間」，且可能為未來政黨輪替留下法律責任風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
韓拒出席三院茶敘 總統：知道有難言之隱
總統賴清德邀請三院茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒出席，讓總統一早暗酸，真的很懷念王金平前院長，更說韓國瑜拒絕應該是有難言之隱，讓國民黨立委批評，總統這樣的發言有失高度，立法院也發新聞稿反嗆，他們才是對府方十方意外跟不解。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
韓國瑜不去總統茶敘！林楚茵曝「照他意思辦卻不來」轟：耍人當樂趣嗎？
為解決朝野僵局，總統賴清德邀請行政、立法、考試三院院長赴總統府茶敘，然而，立法院長韓國瑜卻突然以要取得三個黨團的授權，婉拒出席。對此，民進黨立委林楚茵就怒轟韓國瑜「耍人當樂趣？答應茶敘再反悔是哪招？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 131
斷言退撫基金不會破產！沈政男曝「停砍年金唯一隱憂」：那就是另一回事
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年，掀起正反兩極評論；精神科醫師沈政男強調，停止調降公教所得替代率一年只需300億「不會導致退撫基金破產」。沈政男透過臉書發文指出，退休金只是一個簡單的數學問題，要說提到早民國134年就會用罄「根......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 24
韓國瑜確定不來賴清德三缺一！總統府國政茶敘流程曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德日前就當前朝野僵局難解之題，為此表態邀請行政院、立法院、考試院於明日(12/15)至總統府舉行院際國政茶敘，但傳...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 5
福麥裝修公司發聲明反擊：外界影射「賴友友」與事實不符
國防部5.9億炫風炸藥標案，由台南福麥國際室內裝修公司標得，連日引發熱議，福麥14日聲明強調得標過程禁得起檢驗，遭影射「賴友友」更與事實不符，前任及現任負責人及其家人均無任何政黨黨員身分，與賴清德未有任何接觸、互不認識，未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究法律責任。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 12
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 147
得標5.9億國防採購案 福麥3點聲明：經得起考驗｜#鏡新聞
國民黨立委指控，一家福麥國際室內裝修公司，今年得標5.9億元的國防部炸藥採購案，還發現這家公司在去年變更營業項目後，短短3個月又取得中科院的採購案，質疑標案是量身打造，昨天(14日)福麥公司也發出聲明否認指控，強調標案過程都經得起考驗，負責人李文慶也沒有政黨背景，也表示面對不實指控，將會追究法律責任。鏡新聞 ・ 26 分鐘前 ・ 3
Lulu 4字透露「禮服風格」 陳漢典放閃：我覺得很辣
藝人陳漢典與 Lulu 黃路梓茵今（12日）宣布於婚禮上選用喜憨兒x幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅。Lulu 說道：「幾米老師的插畫太繽紛了！外盒一看到就被吸住，打開餅乾造型更是可愛到尖叫。」兩人也分享了婚禮進度，忙歸忙，但尾牙也是卯起來接。鏡報 ・ 2 天前 ・ 發起對話
好友擺攤賣麵遇死劫！白車逆衝奪命慘斷頭…「男女下身重創」魂斷路口
雲林斗南鎮今日（14日）清晨發生重大車禍，一輛小貨車在路口遭休旅車逆向衝撞，釀2死2傷悲劇。猛烈撞擊導致小貨車車頭斷裂，小貨車駕駛黃男（66歲）及乘客李女（44歲）一度受困，因下半身重創，送醫搶救雙雙不治。據了解，兩名死者是朋友關係，每日下午都會到斗南中山路口擺攤賣麵，今日疑似在出門擺攤途中，遇上死劫，雙雙罹難。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 49
撤換柯建銘能換綠白合？黃揚明：合作唯一前提是「柯文哲一審無罪」
針對傳聞民進黨有意撤換黨團總召柯建銘、換取跟民眾黨合作機會的傳聞，民眾黨主席黃國昌今（13）日受訪時予以否認，強調不會介入他黨家務事，並透露沒有與綠營人士接觸；資深媒體人黃揚明指出，綠白之間重啟合作的唯一前提，就是民眾黨前主席柯文哲「一審獲判無罪」。黃揚明在《週末大爆卦》節目中透露，自己早在周三（10日）錄製電台節目時，就有聽到這樣的消息，到了周五（12日）......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 12
住都中心指控暴力竊佔社宅 宏昇營造老董郭倍宏反控欠1.2億工程款
[Newtalk新聞] 統包廠商宏昇營造日前遭內政部國家住宅及都市更新中心指控強行竊佔「延吉好室」社會住宅，宏昇營造13日凌晨發表聲明否認暴力竊佔並反控，住都中心還積欠該公司1億2千萬元工程款，卻非法祭出「終止合約」，將對相關人員採取必要的民事與刑事程序。 國家住都中心指稱，「延吉好室」社宅已於10月14日驗收合格，依約宏昇營造應立即點交。宏昇卻以「其他工程爭議」為由拒絕辦理點交。曾任民視董事長的宏昇董事長郭倍宏竟於12月10日率眾到現場，以暴力脅迫手段強制驅趕現場保全及物管人員，意圖全面控制建物，因此12月11日依約通知宏昇終止契約並對相關人員提起刑事及民事訴訟，絕不寬貸。 對此，總公司設於高雄市中華一路的宏昇營造13日凌晨深夜發表聲明反駁表示，9月1日「延吉好室」順利竣工取得使用執照，並榮獲今年度國家建築金質獎，且於10月14日經住都中心驗收合格；但住都中心迄今仍積欠該公司1億2千萬元工程款，且拒絕依專管單位建議，在驗收合格後，解除該公司履約保證金保證責任。 宏昇營造強調，依契約約定，該公司作為本工程統包廠商，在未點交「延吉好室」前，本即負有保管權責；12月10日董事長郭倍宏前往工新頭殼 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
傳三立已早布局投資版圖 不只買埔心、還找林智堅任集團「永興資本」總經理
三立集團近來頻爆事端，除曾入股詐欺公司，電視台上層股東入股中嘉，但NCC在2024年只裁罰中嘉1440萬元，未懲處三立，近日又有爆料集團跨足地產經營涉及牟利，除買下味全埔心牧場，還有台南「頑皮世界」、新北市政府機場捷運A9站「林口國際影視園區」C、D基地的最優申請人資格；而且今年5月還找前新竹市長林智堅擔任集團下「永興資本」總經理；三立集團早已開始布局。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
NBA》Victor Wembanyama首次替補出賽出戰雷霆 笑稱：「有人能同時拿下第六人和MVP嗎？」
聖安東尼奧馬刺在今天（14日）NBA Cup對決奧克拉荷馬雷霆的比賽中，靠著傷癒歸隊的Victor Wembanyama，以111比109斬斷雷霆的16連勝，成功晉級冠軍賽。賽後，Wembanyama談起生涯首次替補出賽時，還開玩笑地回應說：「有人能同時拿下最佳第六人和MVP嗎？」Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
陳培哲：中研院存廢 才是問題
中研院遴選委員會13日召開評議會，依序提出3位人選，就在各界幾乎看好前副總統陳建仁必然當選的情況下，台大醫學院教授、中研院院士陳培哲認為，院長會是誰並不重要，反倒是中研院的存廢才該被重視，中研院作為威權時代留下來的體制，對台灣的研究型大學是否公平，才是執政黨轉型正義該處理的一部分。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4