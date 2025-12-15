韓國瑜婉拒出席國政茶敘 賴清德10:30邀兩院長全程閉門進行

[Newtalk新聞] 統包廠商宏昇營造日前遭內政部國家住宅及都市更新中心指控強行竊佔「延吉好室」社會住宅，宏昇營造13日凌晨發表聲明否認暴力竊佔並反控，住都中心還積欠該公司1億2千萬元工程款，卻非法祭出「終止合約」，將對相關人員採取必要的民事與刑事程序。 國家住都中心指稱，「延吉好室」社宅已於10月14日驗收合格，依約宏昇營造應立即點交。宏昇卻以「其他工程爭議」為由拒絕辦理點交。曾任民視董事長的宏昇董事長郭倍宏竟於12月10日率眾到現場，以暴力脅迫手段強制驅趕現場保全及物管人員，意圖全面控制建物，因此12月11日依約通知宏昇終止契約並對相關人員提起刑事及民事訴訟，絕不寬貸。 對此，總公司設於高雄市中華一路的宏昇營造13日凌晨深夜發表聲明反駁表示，9月1日「延吉好室」順利竣工取得使用執照，並榮獲今年度國家建築金質獎，且於10月14日經住都中心驗收合格；但住都中心迄今仍積欠該公司1億2千萬元工程款，且拒絕依專管單位建議，在驗收合格後，解除該公司履約保證金保證責任。 宏昇營造強調，依契約約定，該公司作為本工程統包廠商，在未點交「延吉好室」前，本即負有保管權責；12月10日董事長郭倍宏前往工

