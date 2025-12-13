韓國瑜婉拒出席國政茶會 賴清德：知道他有難言之隱 盼再思考

總統賴清德今天（13日）表示，年改不應該再走回頭路，希望反年改的法案還沒有送出立法院之前，朝野能為國家、為人民及社會的公平正義再思考，能夠再好好地討論。對於立法院長韓國瑜以要先取得三黨團授權而婉拒出席15日國政茶會，賴清德表示，知道韓國瑜也有難言之隱，不過再思考一下。

總統賴清德13日表示，年改不應該再走回頭路，希望反年改的法案還沒有送出立法院之前，朝野能為國家、為人民及社會的公平正義再思考。（中央社）

賴清德上午出席114年宏道獎頒獎典禮會前受訪，記者詢問國民黨立法院國民黨團挾人數優勢強行三讀通過反年改修法，賴清德第一時間在臉書發文說，年改絕對不能走回頭路一事。賴清德表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，前總統蔡英文總統任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也與立法院朝野有非常深入的討論，才有這個共識的結果。

廣告 廣告

他說，蔡英文在總統任內完成的，不僅僅是前總統馬英九想要完成卻沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重要政策，在這個時候，不應該再走回頭路。他希望反年改的法案還沒有送出立法院之前，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民與社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

賴清德原預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政會商，韓國瑜建議改以茶會形式，賴清德表示尊重，改以國政茶會進行。後來，韓國瑜婉拒出席。

記者今天詢問立法院長韓國瑜婉拒出席國政茶會，理由強調是「要先取得三黨團授權」，賴清德表示，當然希望韓國瑜能夠參與，因為國家的重大議題，除了行政院、其他院際，也希望立法院能夠參加討論，所以希望韓國瑜能夠再考慮一下，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過再思考一下」。