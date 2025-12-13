韓國瑜婉拒出席國政茶會 鄭麗文：賴清德缺乏誠意 錯過關鍵時間

總統府對於立法院長韓國瑜不克出席國政茶敘感到不解，總統賴清德今天表示「知道韓國瑜也有難言之隱」，盼韓國瑜能再思考。國民黨主席鄭麗文今天表示，賴政府如果認為這些政策窒礙難行，為何這麼長的時間，都不願誠懇的溝通、理性對話，等到木已成舟，錯過關鍵時間，才想來翻桌，這是缺乏誠意，難怪韓國瑜會婉拒。

賴清德原預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政會商，韓國瑜婉拒出席。總統府發言人郭雅慧12日表示，總統賴清德日前當面邀請立法院長韓國瑜依據憲法進行院際協商，但韓國瑜主動提議改茶敘，總統允諾進行安排；韓國瑜忽然表達不克出席，府方感到意外與不解，將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會。



鄭麗文今天下午在新北市出席新北市黨部舉辦的黨慶接受媒體聯訪時表示，賴清德錯過所有應該要跟在野黨進行溝通協調的關鍵時間，今天財劃法修法不但兩次提出，且立法院都已否決行政院的覆議，賴政府還可以這樣無理取鬧、耍賴不服，帶頭違憲亂政。



鄭麗文指出，民進黨連大罷免鬧也鬧夠，輸也輸得徹底，卻還是執迷不悟。賴政府如果認為這些政策窒礙難行，為何這麼長的時間，都不願誠懇的溝通、理性對話，等到木已成舟，才想來翻桌，這是缺乏誠意，難怪韓國瑜會婉拒邀請。



鄭麗文表示，今天台灣陷入如此僵局，內部對立嚴重，國家機器無法順利運轉，難道不是賴清德造成的，誠懇建議賴總統，靜下心來好好自己喝杯茶，想想上任以來為何有這麼多嚴重的問題，如果還不知道問題的癥結，她只好送一面鏡子給賴清德。



