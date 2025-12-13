韓國瑜婉拒出席賴清德國政茶敘 民眾黨力挺：形式主義過場羞辱在野

總統賴清德（右）預定下週一邀請立法院長韓國瑜（左）到總統府進行國政茶會，但遭拒絕。資料照。廖瑞祥攝



朝野對立升溫，總統賴清德預定下週一邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶會，化解行政與立法對立僵局，不過韓國瑜昨天表示不克出席。對此，民眾黨今（12/13）早透過聲明表示，賴清德至今仍無任何溝通和解之誠意，茶敘只是形式主義的過場，營造朝野和諧的假象，是對在野力量的羞辱。民眾黨也呼籲，賴清德應該要落實恪遵法律、公正執法、溝通在野等三件事，否則憲政亂局更加難以收拾。

對於韓國瑜婉拒出席賴清德國政茶敘、拒絕成為行政權摸頭的對象，民眾黨說，要對韓表達佩服，因為今年2月在賴清德主持院際協調中，韓曾當面請賴以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以「團結十講」為名帶頭呼籲「清除雜質」。

廣告 廣告

民眾黨認為，賴清德至今仍無任何溝通和解之誠意，只想透過形式主義的過場，營造朝野和諧的假象，這種政治操作不僅毫無意義，更是對在野力量的羞辱。

民眾黨指出，賴清德上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政，甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見，甚至推波助瀾；當朝野對立已達冰點，賴清德不敢面對自己製造的憲政僵局，也不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」，試圖把韓國瑜院長找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」，這種逃避現實、只想做表面功夫的行為，證明了賴政府在處理朝野關係上，果真無用至極。

民眾黨強調，解鈴還須繫鈴人，國家當前的困境源於執政者的傲慢與違法，賴清德若真有心為國家長治久安著想，請立刻落實以下三件該做的事：

第一，恪遵法律：行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎，停止繼續破壞法治國原則，回歸憲政民主。

第二，公正執法：國家機關必須嚴守中立，執政黨應停止操控檢調司法淪為整肅政敵的東廠打手，讓人民重新信任司法的公正性。

第三，溝通在野：真正的朝野對話，最直接有效的方式，就是政黨主席直接公開溝通對談。請賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是，解決真正的國家難題。

最後，民眾黨呼籲，賴清德不要再玩弄政治公關手段，請展現出身為國家元首應有的格局，用具體的行動回應民意，否則只會讓這場憲政亂局更加難以收拾。

更多太報報導

【更新】韓國瑜變卦！突不克出席賴清德12/15三院茶敘 府：意外與不解

停砍年金三讀 賴清德：年改不走回頭路「研議一切可能為公平年金制度努力」

賴清德支持政院反制立院 國民黨團：這總統只有一個「爛」字可形容