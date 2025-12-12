韓國瑜婉拒出席賴清德國政茶敘 理由曝光

為因應財劃法、反年改等多項修法，對於國家民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統賴清德原本規畫下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院跟考試院等三院長進行國政茶敘。不過，韓國瑜以立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，所以幾經考量後決定缺席。總統府表示，感到意外與不解，但仍誠摯期盼韓國瑜能與會。

總統府發言人郭雅慧表示，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

郭雅慧接著表示，韓國瑜忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。總統府秘書長日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

據《ETtoday新聞雲》報導，針對賴清德下週一（15日）邀請韓國瑜國政茶敘，據了解，韓國瑜向府方表示，立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，所以幾經考量後決定缺席。

