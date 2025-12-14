韓國瑜婉拒出席賴清德茶敘 栗正傑看出1事：他不去是正確的

總統賴清德預定15日邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，但是立法院長韓國瑜婉拒出席，總統府則表達感到意外與不解。退役少將栗正傑認為，總統府的茶敘很明顯準備以多欺少，韓國瑜不去是正確的。

栗正傑13日在《中天辣晚報》節目中表示，總統府覺得意外與不解，堂堂一個總統府居然連我們中華民國憲法的精神都不懂。我們的憲法是五權，總統不是行政院長，是在五院之上，是負責的角色，並不具有行政、立法職責，所以總統當然可以召集五院院長茶敘、協商，但怎麼可以只找行政、立法跟考試等3個院，這代表很明顯的偏頗跟不公平。

廣告 廣告

栗正傑接著表示，按照韓國瑜的角度來看的話，他現在是立法院長，他後面代表立法院藍白綠3個黨，所以他必須對3個黨表示他公正、行政中立的立場；他若被叫去，立法院本身是合議制，當立法院這3個黨沒有取得共識、和意之前，立法院長憑什麼被叫到總統府裡面茶敘，而且把行政院、考試院也叫進來，很明顯準備以多欺少。

栗正傑認為，韓國瑜不去是正確的，反而代表韓國瑜是一個公正、中立的一個角色。如果他不公正、不中立來講的話，參加這茶敘，後面他怎麼跟這3個黨團做交代。所以栗正傑說，自己真的不解的是，堂堂一個總統府連這最基本的五院精神架構都不懂。

【看原文連結】