韓國瑜婉拒國政茶敘 王金平：也非韓國瑜一人能處理

行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例、立法院長韓國瑜婉拒種茶敘；前立法院長游錫堃今舉辦新書發表會，立法院前院長王金平出席前受訪表示，現在都各有看法、各有說法，讓這件事情沉澱後再看怎麼解決，而這也非韓國瑜一人能處理的事，且韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協。

至於是否認為現在是憲政危機時刻？王金平表示，「的確是啦！」看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場怎樣共同營造一個有憲政秩序的、大家都遵守憲政的各種規範，制定國家的各種政策比較要緊，除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟作法才對」。

被問到行政院不副署《財劃法》，賴清德總統說立法院濫權，王金平受訪指出，現在都各有看法、各有說法，所以讓社會大家提出一些意見，讓這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決。

被問到，沉澱時間需要多久？王金平表示，天天都在攻防。

媒體追問，是否覺得韓國瑜要出來協調，因為昨天府院矛頭都對準韓，說韓無視憲法？王金平說，這也不是韓能解決的問題，化解僵局是要整體的，不是韓一人能處理的事情，且韓也不能代表立法院針對政策協商、討論、妥協，「不能啊！」這是要經過立法院議決的事情，韓才能根據議決結論來對外發表意見。

媒體追問，卓榮泰曾說韓國瑜控制不住國民黨立法院黨團總召傅崐萁？王金平表示，那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起。

