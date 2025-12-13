韓國瑜婉拒國政茶敘 賴總統：知道他有「難言之隱」但請再思考一下

因應近期從財劃法到公教年金等爭議法案，總統賴清德研擬下週一再次邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲進行院際會商，行政、考試兩院通通喊參加，韓國瑜原本也提議用茶敘交換意見，不過昨晚韓院長突表達不克出席，讓府方感到意外與不解，賴總統今（13）天喊話，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下！

賴總統今（13）天上午出席宏道獎頒獎典禮，並接受媒體訪問，針對停砍公教年金修法三讀闖關成功一事，他先發表看法說，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野進行非常深入討論才有這樣的共識及結果。

廣告 廣告

總統指出，蔡總統完成的不僅是馬英九前總統想要完成、沒有辦法完成的，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候不應該再走回頭路，希望反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考、為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

媒體追問，是否希望立法院長韓國瑜再三思考參加茶敘？賴總統說，當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題歡迎除了行政院及其他的院際以外，也希望立法院能夠參加，希望韓院長能夠再考慮一下，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

反公教年改今三讀 停砍所得替代率回溯至113年、退休俸只升不降

立院三讀停砍公教年金 政院：「倒行逆施」7年階段性成果將前功盡棄

嘆反年改三讀「全民付極其沉痛代價」賴清德：研議一切可能作為