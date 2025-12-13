韓國瑜婉拒國政茶敘 賴總統：請他再思考一下

賴清德表示，「希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。（圖／截自中天電視直播）

賴清德總統原訂15日上午10時30分將邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜已婉拒。賴清德今（13）日出席宏道獎頒獎典禮會前表示，「希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

被問到希望韓國瑜再三思考參與國政茶敘嗎？賴清德回應，當然希望韓國瑜能夠參與，因為國家的重大議題，當然歡迎，除了行政院，還有其他的院際以外，當然也希望立法院能夠參加。

廣告 廣告

賴清德表示，「所以希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

新飯店掀戰火1／四季、洲際、柏悅齊喊2026開幕 業者分析恐「這家」成真

博通財報亮眼股價仍重挫11%！AI熱潮動搖科技股全面走弱