韓國瑜婉拒總統府茶敘 蔡正元爆內幕：去了一定吃悶虧

賴清德總統預定於下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，不過，立法院長韓國瑜已婉拒出席，引發政壇關注。對此，前立委蔡正元、郭正亮先後提出質疑，直指這場會商恐淪為政治操作，蔡正元更認為，韓國瑜選擇不去並不意外，「去了一定吃悶虧」。

蔡正元13日表示，賴清德過去在擔任台南市長期間，曾有長達600多天未進議會備詢的紀錄，如今擔任總統後，態度依舊未變，「國會通過的東西，他不爽就不理」。蔡正元批評，放眼民主國家，鮮少出現行政權如此輕視立法權的情況，像《財政收支劃分法》一事，賴清德若不滿意，就要求行政院指稱違憲、拒絕副署，形同否定國會決議。

蔡正元進一步指出，過去公教年金多次修法，立法院通過後要求反對者「閉嘴」，如今卻又反過來強調「多數不能凌駕少數」，質疑標準由誰說了算。他直言，這場所謂的「五院會商」，立法院長並非行政首長，也沒有實質決策權，頂多只是主持議事秩序，「找立法院長來有什麼用？」

蔡正元強調，總統固然有權邀請五院會商，但法律並未規定五院必須出席，韓國瑜選擇不去並不意外，「去了一定吃悶虧」。他認為，韓國瑜目前在民間聲望不錯，沒有必要前往替賴清德「擦屁股」，更直言「一點好處都沒有」。

前立委郭正亮日前也指出，這場茶敘恐怕是「借機做政治鬥爭」，未來賴清德陣營很可能進一步操作話術，指控國民黨「不支持國政運作」，後續政治攻防早已鋪陳完成。

