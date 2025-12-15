韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘 卓榮泰開嗆：無視憲法

賴清德總統日前邀請行政院、立法院、考試院首長今天進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜婉拒出席。對此，行政院長卓榮泰痛批，韓國瑜無視憲法，公然拒絕總統的邀請，再次關閉了討論的大門，關閉了協商合作往前走的這條道路。

韓國瑜。（圖／中天新聞）

卓榮泰今天下午在「捍衛憲政秩序」記者會表示，立法院違憲擴權，爭議的法案不斷發生，他曾多次拜會韓國瑜院長和立法院各黨團。而且總統也前後兩次邀集相關首長進行國政會商，希望促進朝野和諧社會團結，尋求長治久安之道，但令人遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了協商合作往前走的這條道路。

卓榮泰說，這個會期總質詢結束那天，他曾再次強調，共同的合作才是國人對我們最大的要求，他願意、也期待大家都能一起以國家為念、以每一位國人為念。但《財劃法》覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通、直接否決再次討論的機會；而行政院所提出的《財劃法》版本，也完全無法排入審查，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署，這一途徑基於憲法權力制衡的設計。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰指出，如果立法院對行政院不副署的決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文第三條第二項第三款的規定，這是憲法賦予立法院的權力，可以對行政院長提出不信任投票來制衡。因此，行政院不副署的這項權力絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為它可以受到立法院由憲法所賦予的不信任案來做不同的表示。

賴清德。（圖／中天新聞）

卓榮泰說，中華民國憲法既然賦予行政院院長副署之權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任，「因此，我在秉持忠於國家忠於憲法的至高信念跟絕對忠誠之下，已經就總統的並簽，完成了我不副署的權力」，而且他加註了意見，依憲法第37條規定，總統依法公佈法律，須經行政院院長副署，而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，已形成國家預算秩序，惟立法院本次修正《財劃法》的過程與內容背離民主原則以及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯，「本人為維護憲法賦予本院之預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。」

