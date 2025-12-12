韓國瑜婉拒賴清德國政茶敘 理由曝光：要取得各黨團授權

總統賴清德原定15日邀請行政院、立法院和考試院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜卻突然表示不克出席，引發關注。據了解，韓國瑜向總統府表示，立法院是合議制機關，若參加會談需取得各黨團授權，幾經考量後決定婉拒。

韓國瑜不出席國政茶敘，引發關注。（圖／中天新聞）

總統府發言人郭雅慧說，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。

賴清德。（圖／中天新聞）

郭雅慧表示，對於韓院長忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長日前面邀立法院韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

韓國瑜。（圖／中天新聞）

根據《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜認為，立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，幾經思考後，他決定向府方表達無法出席。

