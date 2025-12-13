韓國瑜婉拒賴清德茶敘邀請 王金平這麼說

賴清德總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，不過，立法院長韓國瑜已婉拒出席。國民黨立法委員許宇甄指出，在總統府擺出「鴻門茶」，這套戲碼玩不膩？前立法院長王金平13日受訪時指出，茶敘當然去也可以，反正表示意見就好，也不能參與做任何決議，因為任何的決議已是要立法院正式院會通過才算是真正的決議。

為因應當前守護民主憲政與健全國家財政挑戰，促進行政、立法等部門對話，賴清德總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。相關人士證實，總統府公文箋函據了解是週四下午送抵立法院、考試院。

不過立法院長韓國瑜早已婉拒，總統府發言人郭雅慧表示，對於韓院長忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解。

國民黨立法委員許宇甄嚴正指出，在總統府擺出「鴻門茶」，就是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？

許宇甄質疑，賴清德昨天在與民進黨立委「便當會」後，接著對外宣稱下週一將邀集行政院、立法院、考試院進行院際協調的國政茶會。結論早已定調，這場所謂的「茶會」究竟是為了溝通，還是只是政治表演？

前立法院長王金平13日受訪時指出，茶敘是可以，當然韓院長沒有經過立法院的議決，將這個議決的結論來做他堅持的立場或是他主張的立場的話，這樣是恐怕有問題的。

王金平直言，還是他個人的選擇，如果是茶敘當然去也可以，反正表示意見就好，也不能參與做任何決議，因為任何的決議已是要立法院正式院會通過才算是真正的決議。

