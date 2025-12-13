韓國瑜婉拒賴清德邀約 藍委力挺：玩不膩？

▲總統賴清德邀請立法院長韓國瑜等人會商，但韓國瑜婉拒出席。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院移請立法院覆議仍遭否決，綠營傳出行政院將不副署法案。而為化解政治僵局，總統賴清德將邀約行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲會面協商，不過韓國瑜已婉拒。藍委許宇甄說，在總統府擺出「鴻門茶」，就是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？

許宇甄指出，五權分立的核心精神在於分權制衡，但賴政府上任後，屢遭質疑選擇性解釋法律、消極不執行立法院通過的法案，甚至不編列預算，使行政權實質凌駕立法權之上。她認為，此舉不僅削弱憲政制衡，也讓民主制度流於形式，形同威權治理的翻版。

廣告 廣告

許宇甄質疑，賴清德與民進黨立委便當會後，已形成一致政治立場，卻再對外宣稱要進行跨院協調，令人懷疑只是政治表演。她回顧，今年2月的五院國政會商已證實成效有限，且韓國瑜當時即提醒，立法院屬合議制機關，院長無權單獨作出政治承諾，如今再度複製相同模式，恐只是為升高對立鋪路。

許宇甄強調，國家治理不應淪為權謀算計，真正的領導應建立在誠信、尊重與制度自制之上。她呼籲，與其反覆舉行形式空洞的院際會商，不如召開具實質意義的國是會議，邀集朝野政黨平等對話，尋求制度性解方，才能避免台灣走向權力集中與民主失衡的風險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

婉拒國政茶敘！賴清德盼韓國瑜再考慮：知道他有難言之隱

最暖院長人氣無法擋！韓國瑜2026年個人桌曆 衝上網購排行榜冠軍

韓國瑜不出席國政茶敘 民眾黨肯定拒被摸頭：喝茶作秀無助國政