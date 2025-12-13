韓國瑜婉拒「國政茶敘」 總統：知其有難言之隱 盼再思考

賴清德總統將於15日上午邀請行政院、立法院、考試院三位院長進行「國政茶敘」，立法院長韓國瑜已表達不克出席。賴總統今天(13日)表示，他知道韓國瑜有難言之隱，但還是請他再考慮。

總統府於12日晚間表示，為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德總統預定於15日上午邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行「國政茶敘」，但立法院長韓國瑜已表達不克出席。

賴清德總統13日上午出席「2025年宏道獎頒獎典禮」前回應媒體提問。對於韓國瑜將缺席「國政茶敘」，總統表示他知道韓國瑜有難言之隱，但還是請他再考慮。總統說：『(原音)我當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題我們當然歡迎除了行政院，還有其他的院際以外，當然我們也希望立法院能夠參加，所以我們希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。』

總統府發言人郭雅慧也在12日說明賴總統與總統府秘書長潘孟安日前面邀韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。對於韓國瑜忽然表達不克出席，府方感到意外與不解，也將持續了解韓國瑜決定不出席的實際原因，並誠摯期盼他能與會。

賴清德總統也曾在2月10日中央政府總預算遭大砍、大罷免推動之際召集五院院長在總統府共商國政，當時韓國瑜曾出席，並呼籲行政院不要對總預算案提出覆議，也希望賴總統呼籲各方停止大罷免。