韓國瑜婉拒「國政茶敘」 賴清德：韓有難言之隱、但盼再思考一下

[Newtalk新聞] 對於立法院否決行政院財劃法覆議案、停砍公教年金，民進黨一方面拋出「不副署、不執行」選項，另一方面則邀請立法院長韓國瑜下週一「國政茶敘」，但韓國瑜則表態婉拒。總統賴清德今(13日)上午受訪表示，年金改革牽涉世代正義，他希望反年改法案送出立法院前，朝野都能好好再討論，而他知道韓國瑜有難言之隱，不過請他再思考一下。

賴清德今日上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」，他走過媒體前聽到記者喊話後，回過頭來受訪表示，年金的議題牽涉到世代正義、國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會、也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識、結果。

賴清德說，蔡英文是完成了一項不僅是馬英九前總統想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策。在這個時候，不應該再走回頭路，所以他是希望反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

對於韓國瑜昨晚婉拒賴清德下週一「國政茶敘」，賴清德說，他當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題，「我們當然歡迎，除了行政院還有其他的院、院際以外，當然我們也希望立法院能夠參加，所以，我們希望韓院長能夠再考慮一下。我們知道韓院長也有難言之隱啦，不過，請他再思考一下。」

