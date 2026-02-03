南韓擬向「囤房族」加徵30%重稅！總統上線砲轟，稱高房價迫使年輕一代放棄結婚生子

南韓房價居高不下，已被譽為動搖國本的潛在危機。面對這個難題，現任總統李在明3日罕見公開發出警告，特別針對國內「多房持有者」、要求這群囤房族在政府正式調升房產稅之前，慎重考慮和把握最後賣房機會，希望他們仔細看看、「數百萬因房價失控而買不起棲身之所的年輕人血淚！」

彭博報導指出，首爾公寓房價迄今已創下、連續52週上漲的驚人紀錄，儘管政府先前已透過縮減房貸額度，希望藉此遏止炒作或囤房，但似乎依然無法削減市場熱度。李在明透過社群發出語氣沉重的文字，「金錢是惡魔、難道你們真的被魔鬼奪走最基本的良知嗎？」在他看來，如今過高房價、迫使年輕一代放棄結婚與生育，嚴重威脅社會韌性。

身為曾在選舉期間、承諾落實居住正義的領導人，李在明還痛斥投機客，「你們難道沒看見數百萬年輕人，因為你們造成的房價飆升，正在流下血與淚嗎？」

5月重稅將至？

為了出重手打擊房價，南韓預計將從5月起，對多房持有者徵收更高額的資本利得稅，也就是台灣熟悉的房地合一稅。根據目前法案規劃，在特定熱區內持有兩房者，需額外加徵20%稅率，三房或以上則需加徵30%。

總統對此非常有信心，在貼文中直言，這是政府平抑房價的手段，除了加稅、他們還擁有更多種政策或工具，強調絕非空口威脅，李在明勸告囤房族，「早點賣比晚點賣好，賣掉比留著好。」據了解，仁川開浦洞地區已傳出低於市價4億韓元（約新台幣874.6萬元）急售案件，反映出市場確實對稅制改變存在一定焦慮情緒。

最新消息還提到，首爾當局擬以5 月 9 日、作為關鍵截止期限，凡在此日期前簽署房屋買賣契約者，將獲得3至6個月不等的緩衝期完成過戶，豁免接下來高額的房地合一稅。

2026年1月13日，韓國總統李在明和夫人金惠景在首爾機場揮手告別，準備前往日本。（美聯社）

民調不滿意度高達40%

不過，儘管李在明強勢發言，期望吸引支持者力挺，但透過韓國蓋洛普（Gallup Korea）最新民調顯示，40%受訪者對現行房產政策感到很失望，主要原因是新政策，未能真正平抑房價與貸款限制過嚴。民調中40%受訪者不認同李在明的住房政策，僅26%表示支持。另有近一半受訪者認為，房價在未來一年仍將繼續上漲，只有19%預期會出現下跌。

此外，現任政府提出、每年供應27萬戶住宅的23項關鍵法案中，目前僅有4項在國會通過，其餘法案依然卡在國會議場，未能真正兌現。

2025年11月4日。韓國總統李在明在韓國首爾的國民議會發表講話後離開。（AP）

看到總統親上火線公開發文，南韓反對黨則抨擊李在明此舉，根本是公然恐嚇民眾，甚至嘲諷他是不是「師承川普」。青瓦台則強調，總統是嘗試與市場進行直接溝通，展現不同於前朝的打房決心。

房地產政策仍是南韓最敏感的經濟議題之一，外界普遍認為，從前任自由派總統文在寅（Moon Jae-in）執政期間，南韓國內房價大幅上漲，最終為保守派勢力的崛起鋪路。為此，李在明強調，這波行動是為了整體公共利益，重建房市公平性而做，「為了打造一個理性而繁榮的國家，我們將『不惜一切代價』終結這種具破壞性的房地產投機行為。」

