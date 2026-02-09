韓國瑜將向賴清德提一字解軍購僵局 蔣萬安也表態了！

立法院長韓國瑜8日透露，賴清德總統過年期間可能會邀請五院的院長會面，外界預料屆時可能討論1.25兆元軍購特別條例議題，到時自己將當面向賴清德提議「化」字。對此，台北市長蔣萬安表示，他支持必要且合理的軍購案，以厚植國防實力，而立法院必須實質審查、嚴格把關，此外他也支持韓院長的作法。

蔣萬安。(圖/中天新聞)

韓國瑜8日表示，美國國會點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，這樣的負面發展已經到相當不好的程度。韓國瑜也透露，賴清德總統過年可能邀請五院院長會面，自己將當面向賴清德提議「化」這個字，意指大事化小、小事化無、逢凶化吉。

針對韓國瑜將「面諫」賴清德一事，蔣萬安今（9）日出席南港區「與里長有約」座談會，在受訪時回應，他支持必要而且合理的軍購案，以厚植整體的國防實力。蔣萬安指出，立法院也必須要實質審查、嚴格把關。此外，他認同韓國瑜面諫的作法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

