「韓國瑜將自己拉高至總統層級」 藍委讚反將一軍：已成賴清德2028假想敵

針對民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、揚言全球抓捕的情況，總統賴清德向立法院長韓國瑜喊話，反被批評「自己生病讓別人吃藥」，掀起熱議；國民黨立委王鴻薇指出，韓國瑜這次的直球對決不僅反將賴清德一軍，甚至將自己拉抬到「與總統直接對話的層級」。王鴻薇更直言，韓國瑜已成為賴清德2028大選尋求連任的假想敵之一。

韓國瑜罕見公開反擊賴清德，譴責後者「打斷台灣安全三隻腳」，王鴻薇表示，直球對決確實符合韓國瑜的個性，如今面對賴清德的叫陣，韓國瑜選擇公開回應「將了賴總統一軍」，不僅把憋在心中的話講了出來，還順勢將自己在藍營內部的角色，拉高至與總統直接對話的層級。

王鴻薇補充，放眼國民黨2028聲量較高的幾名戰將，台中市長盧秀燕本就以市政為優先、較少針對國政發表談話，鄭麗文則是剛出任黨主席，在資歷上比較淺，前主席朱立倫、前總統馬英九則是卸下黨務，所以韓國瑜就成了未來能與賴清德對話的重要角色之一。

「太陽是多多益善，但不要有后羿就好」，談到如今賴清德似乎已將韓國瑜視為2028大選的假想敵之一，王鴻薇表示，自己當然是樂見藍營有大咖帶領，無論是2026的九合一大選，還是2028的委員、總統，能為候選人加分就會是合適的人選。不過王鴻薇也提醒，國民黨過去就曾因為「有人有私心」，導致在競選過程中自亂陣腳，這次一定不能再重蹈覆轍。

