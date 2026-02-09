韓國瑜將針對軍購案「面諫」賴清德 蔣萬安：支持必要且合理的軍購

立法院長韓國瑜8日透露，賴清德總統過年可能邀請5院院長會面，外界預料可能談及1.25兆軍購特別條例。台北市長蔣萬安9日出席「與里長有約」南港區座談受訪回應，他支持必要而且合理的軍購案，來厚植整體的國防實力，立法院也必須要實質審查、嚴格把關。（徐佑昇攝）

近日朝野僵局不斷，1.25兆軍購特別條例持續卡關，立法院長韓國瑜8日於嘉義受訪時透露，賴清德總統過年可能邀請5院院長會面，他會當面向賴清德提議「化」這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。台北市長蔣萬安9日出席「與里長有約」南港區座談受訪回應，他支持必要而且合理的軍購案，來厚植整體的國防實力，立法院也必須要實質審查、嚴格把關。蔣萬安強調，他認同韓國瑜面諫的做法，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

