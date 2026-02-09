韓國瑜將「面諫」賴清德 王義川：讓台灣回到正軌 都是好事

民進黨立委王義川9日陪同民進黨正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚至民進黨台北市黨部初選登記。媒體詢問立法院長韓國瑜將「面諫」賴清德總統用「化」這個字，化解朝野爭議。王義川回應，韓國瑜是國會議長，願意出來提出這樣的建言是好事。（本報資料照片）

民進黨立委王義川9日陪同民進黨正國會派系的北市議員參選人張銘祐、林子揚至民進黨台北市黨部初選的登記。媒體詢問賴清德總統將在新春時間邀請五院院長聚會，韓國瑜則表示會「面諫」賴清德用「化」這個字，大事化無、小事化無、逢凶化吉。王義川回應，韓國瑜是國會議長，願意出來提出這樣的建言是好事，也希望韓國瑜以院長的高度，讓台灣趕快回到正軌，國會回到正常軌道。

立法院長韓國瑜8日受訪時表示，美國國會點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，這樣的負面發展已經到相當不好的程度，韓國瑜並透露，賴清德總統過年可能邀請五院院長會面，他會當面向賴清德提議「化」這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。

王義川表示，韓國瑜是國會議長，願意出來提出這樣的建言是好事，「以韓院長的高度，願意出來講，那應該也願意協助國民黨，大家就要放棄這些義氣之爭」，並期盼讓台灣趕快回到正軌，國會回到正常軌道，他非常樂觀韓院長說法。

王義川強調，他認為總統請五院院長大家聚會，化解這些事情，都是好事。

