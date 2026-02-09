韓國瑜將「面諫」賴清德！總統府證實已邀五院院長茶敘

對於朝野陷入僵局，立法院長韓國瑜透露，總統賴清德過年期間可能會邀請五院的院長會面，到時自己會「面諫」賴清德「化」這個字。對此，總統府回應，賴清德確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，不過時間仍待後續協調安排，盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

賴清德。（圖／中天新聞）

韓國瑜8日表示，美國國會點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，這樣的負面發展已經到相當不好的程度。韓國瑜也透露，賴清德總統過年可能邀請五院院長會面，自己將當面向賴清德提議「化」這個字，意指大事化小、小事化無、逢凶化吉。

廣告 廣告

韓國瑜。（圖／中天新聞）

針對媒體詢問「韓院長提及總統春節後將邀五院茶敘」一事，總統府發言人郭雅慧今（9）日表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。至於外界關心五院互動安排，總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

延伸閱讀

國民黨主席鄭麗文：新竹縣陳見賢絕對沒有球員兼裁判！絕對公平公正！

拚2028？盧秀燕3月將訪美 學者點她3個當務之急：破解綠營抗中牌

高市大勝牽動台海局勢？鄭麗文： 變「日本有事、台灣有事」了