韓國瑜就是不來！賴清德明邀2院長國政茶敘 流程、內容全曝光

總統賴清德為解決現今的朝野僵局，召集行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲明（15）日上午參加國政茶敘，但韓國瑜忽然表達不克參與，讓各界高度關注。不過國政茶敘仍照舊舉行，而相關流程也隨之曝光了！

挾帶優勢人數的藍白立委，近期通過再修版《財劃法》，並投票否決卓榮泰提出的覆議案，更通過反年改等法案；賴清德邀請卓榮泰、韓國瑜、周弘憲明日上午在總統府參加國政茶敘，就是為解決現今的朝野僵局，但韓國瑜忽然表達不克出席，府方則回應感到意外與不解。

即便韓國瑜確定不會參加國政茶敘，總統府今日也發布當天流程，明日上午10時25分，賴清德帶領兩院正副院長進入大禮堂，並在10時30分合影，茶敘則在上午10時35分正式開始，並持續至中午12時結束。同時，茶敘全程採閉門形式進行，會後將釋出照片與新聞稿。

