韓國瑜帶98歲母親看《一村喜事》 意外上台當叔叔獻唱、自嘲職業病

立法院長韓國瑜28日晚間與98歲母親一同前往新北市空軍三重一村，觀賞由王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》首演。演出過程中，韓國瑜突然被邀請上台擔任「新郎」周定緯的叔叔，他流暢地完成致賀詞後，打趣地自嘲「哎呀，職業病！」更應觀眾要求加碼清唱軍歌〈夜襲〉，搭配老眷村實景與軍歌答數橋段，現場氣氛熱烈。

立法院長韓國瑜觀賞王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》首演突然被邀請上台。（圖／金星文創提供）

該舞台劇採用沉浸式演出形式，結合歌舞、特技表演與即時互動，讓觀眾在用餐同時欣賞表演。首演當晚，主持人岑永康特地以主婚人身分向韓國瑜敬上一杯高粱酒，待韓國瑜乾杯完成任務後，98歲的韓媽媽立刻叮嚀「不可以喝酒」，融入劇情的反應引發全場會心一笑。包括方宥心、王為等藝人也到場觀賞，部分知名人士更擔任驚喜嘉賓上台互動。

韓國瑜還待高齡98歲的母親一同觀賞。（圖／金星文創提供）

現場觀眾參與度極高，有一桌賓客特地打扮成80年代造型，吹起半屏山髮型、抹上誇張眼影，穿著色彩鮮豔的洋裝。監製王偉忠表示,舞台劇就是要讓親朋好友們一同重溫往日情懷，這組造型最認真，獲得最佳造型獎並送上禮物，更歡迎觀眾呼朋引伴一起來包桌吃飯看表演，加倍好玩。

《一村喜事：康樂隊來了》的觀眾帶著滿滿喜氣與新人合影，還能吃喜糖。 （圖／金星文創提供）

演出中，演員們在台上歡唱〈歡樂年華〉、〈偶然〉等經典歌曲，讓觀眾一秒穿越回到少年時光。飾演岳母的羅美玲唱功一流又幽默，組曲中的「I love you more than I can say」讓全場沸騰，她遊走全場帶領觀眾一同找「爺爺」，唱到歌詞中那句「wow wow ya ya」時，觀眾全都站起來熱情回應，開心到頻頻拭汗，完全感受不到11月底的冬意。

韓國瑜在台上致詞笑稱自己職業病犯了。（圖／金星文創提供）

今年的眷村辦桌菜色推出新招，特別結合「國宴」元素，加入國宴涼麵、國宴豆花、排兩年才喝得到的牛肉湯以及披薩，與空軍三重一村內的著名餐廳合作，讓菜色更加多元。該舞台劇將從11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出。

