韓國瑜幕僚參戰！ 北市「松信」藍優勢區 新人搶破頭

台北市 / 綜合報導

國民黨松山信義區市議員初選大爆炸，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日上午正式宣布參選，韓國瑜第一時間轉發力挺子弟兵，而許原榮還有另一個身分，是在前立委費鴻泰辦公室擔任主任長達23年，但立委徐巧芯子弟兵也動作頻頻，若最後也參與松信初選，被解讀將上演芯費大戰2.0。

國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「你好，謝謝，懇請大家支持。」國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「你好，我是新人煥中。」兩組議員擬參選人同時率領團隊，現身北市南京公寓市場掃街，其中韓國瑜辦公室主任許原榮，今(7)日一早正式在社群宣布參選，還找來立委王鴻薇幫忙站台。

立委(國)王鴻薇說：「因為我自己過去擔任台北市議員，所以那個時候，原榮其實對我們的幫忙非常非常多，所以對我來講，現在是一個投桃報李的時刻。」有「地方母雞」加持許原榮氣勢似乎更勝一籌，同場較勁的富錦里里長李煥中則是單打獨鬥。

國民黨台北市議員擬參選人李煥中說：「因為上週王鴻薇委員有跟我一起走草埔市場，所以今天的話其實是在南京市場是第二站，所以說(同場許原榮)那是一個不期而遇。」

攤開松信選區原先五席議員中，王鴻薇和徐巧芯已經選上立委空出兩席，也成為藍營新人一級戰場，不只許原榮和李煥中，前國民黨發言人李明璇和楊智伃，青工會總會長滿志剛，都已經表態爭取，另外也傳出立委徐巧芯辦公室主任陳暉可能參戰。

然而許原榮曾任前立委費鴻泰辦公室主任長達23年，若對上陳暉是否上演芯費大戰2.0？國民黨台北市議員擬參選人許原榮說：「選舉就是一個競爭嘛，那競爭難免會有一些摩擦，基本上，我不覺得黨內有存在這種無謂的，那個什麼，什麼(芯費)之戰的一個延續。」

國民黨議員初選，擬參選人各自卯足全力爭取出線。

