韓國瑜幫好人好事代表陳淑芳開路 不敢想合拍廣告：怕阿嬤不要我

韓國瑜今天在立院接見好人好事代表陳淑芳。（立法院提供）

立法院長韓國瑜今（10日）接見2025年全國好人好事代表，其中包括甫獲金馬獎終身成就獎的86歲「國民阿嬤」、資深藝人陳淑芳。陳淑芳笑言第一次來立法院，以前不敢進來，韓國瑜幽默回應「沒有問題，我幫你開路」；被問到未來是否可能與陳淑芳合拍公益廣告，韓國瑜則說：「我怕阿嬤不要我。」

韓國瑜今天接見本年度全國好人好事獲獎代表，眾人先在議場前合影留念，他拍完照特別上前向陳淑芳致意，還說有超級巨星蒞臨立法院，兩人互動逗趣，氣氛歡樂。國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，媒體今天追問韓國瑜看法，他僅說已發表聲明，接著不斷說「謝謝」不再回應。

韓國瑜致詞指出，世界上有3種人令人感佩在心，一是宗教家，能夠濟世渡人；二是教育家，能夠春風化雨渡化下一代；第三則是慈善家，能將心比心提供資源予他人，送人玫瑰，手留餘香。今年32位得獎者年齡從35歲到98歲都有，來自各行各業，涵蓋社會各個層面，可見「行善」這件事是不分年齡、領域。

韓國瑜提到，近年看到社會眾多紛擾、充滿對立與不愉快的氣氛，另外還有詐騙橫行的現象，讓他內心諸多感慨，但也堅信世間仍然存在一股善良的力量，而這股力量是整個社會最重要的中流砥柱，他對好人好事代表是由衷尊敬與感動。





