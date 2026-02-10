韓國瑜強調將保護立委問政 劉世芳：立法院要白紙黑字對法律負責

內政部長劉世芳今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》提供

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀因為還有中國籍惹議，立法院長韓國瑜近期稱，保障立委問政是他的天職。內政部長劉世芳今（10）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時表示，無論是哪一個層級的公務員，都要對法律負責，李貞秀適用哪一條法令得以行使立法委員職權，也請立法院白紙黑字寫清楚。

劉世芳表示，李貞秀到職服務的機關是立法院，現在外界各自解讀法令，但不管是國籍法、兩岸人民關係條例或選罷法，立法院公務人員所要執行的部分是法律賦予的規定，不是內政部，也不是靠選務人員告知，而是無論哪一個層級的公務員，都要對法律負責，這並非針對個人。她強調「我們尊重立法院權益，但公務人員要對法律負責，不是對執行法律的公務人員負責」。

廣告 廣告

劉世芳強調，內政部是負責國籍法的主管機關，李貞秀就職前就要申請放棄，但不管立法院或內政部都沒有收到退籍申請書，等同李貞秀沒有完成擔任立法委員的程序。

針對中選會頒發當選證書，劉世芳進一步解釋，不分區立委會提供名單給中選會，除了當選證書外，還要經過中央選舉會委員會議追認，現在中選會的委員人數不夠，無法召開委員會，等於新遞補的立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

劉世芳也澄清，「我們要對立法院負責，而非李貞秀。」我國立委共113名，現在只有李貞秀有爭議，並非行政部會要對抗立法院，而是李貞秀若是不被國籍法承認，合法性將備受質疑，就看立法院的智慧如何處理下一步。她更舉前南投縣議員史雪燕、前立委李慶安因雙重國籍被解職的案例指出，法律的嚴肅性不能因任期已滿而認為還特意解職是多此一舉，而是若國家沒有依法律就不要講民主法治。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳怡珍宣布不參與北區中西區議員初選 陳亭妃：以大局為重全力整合迎戰選舉

內政部要求解職李貞秀! 韓國瑜強硬回應：保障立委問政是我的天職