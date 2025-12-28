韓國瑜怒駁共諜介選說：抹紅抹黑廉價拙劣、羞辱台灣民主

近有媒體報導，中共解放軍戰略支援部隊疑似透過所謂「56所」，以金流操作方式介入2018年高雄市長選舉，並指稱曾撥款2000萬人民幣影響選舉結果。遭影射的立法院長韓國瑜28日不滿回應，相關說法是抹紅、抹黑、抹臭，既廉價、也拙劣，成為轉移執政不利的方法，而且自己根本不認識被影射的這些新聞人物。

韓國瑜指出，從王立強、向心夫妻，到近日新聞影射的所謂共諜人物，自己根本完全不認識。他質疑，若真有中共介入選舉，且情節如外界描述般活靈活現，按照這樣的劇本發展，今日主政者又怎會是現在的結果。

廣告 廣告

韓國瑜痛批，相關操作在「選前繪聲繪影，選後卻證明是假訊息，滿街敲鑼抓共諜，最後卻出現在綠營自家內部。」韓強調，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，若認為2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，不僅是嚴重看輕台灣人民，更是在羞辱台灣民主。

韓國瑜最後表示，為政者應謹記民為貴、社稷次之、君為輕，順序一旦顛倒，終將失去人民信任。

【看原文連結】